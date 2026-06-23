La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la participación de Katia Itzel García como árbitra central en el partido Túnez contra Países Bajos dentro del Mundial 2026. La mandataria señaló que su presencia representa un avance para las nuevas generaciones.

La participación de una árbitra mexicana en el Mundial 2026 recibió reconocimiento desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Katia Itzel García luego de que fuera designada como árbitra central para el encuentro entre Túnez y Países Bajos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria resaltó la trayectoria de la silbante mexicana y aseguró que su presencia en una competencia internacional de esta magnitud representa un ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

Sheinbaum afirmó que casos como el de García contribuyen a dejar atrás prejuicios relacionados con la participación de las mujeres en espacios deportivos que históricamente habían sido dominados por hombres.

La presidenta señaló que la historia de la árbitra mexicana puede inspirar a niñas y niños que buscan desarrollarse en distintas áreas profesionales y deportivas.

Destacó que el logro de García refleja el resultado de preparación, disciplina y dedicación, además de abrir camino para una mayor presencia femenina dentro del futbol internacional.

“Es un ejemplo para todas las niñas y niños de México y del mundo”, expresó la presidenta al referirse a la importancia de que más mujeres puedan alcanzar posiciones de alto nivel.

La árbitra mexicana llegó al Mundial 2026 como una de las representantes del arbitraje nacional en la máxima competencia del futbol mundial.

Su designación como central en un partido de la fase internacional del torneo representa uno de los momentos más relevantes de su carrera y suma un nuevo capítulo para la participación mexicana en escenarios deportivos globales.

El reconocimiento de autoridades y aficionados coloca nuevamente el papel de las mujeres en el deporte como uno de los temas destacados durante esta edición mundialista.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas