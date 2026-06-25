La muestra “Mayas. Espacios de la memoria” presenta 40 imágenes del fotógrafo Javier Hinojosa para acercar al público la riqueza arquitectónica y cultural de antiguas ciudades mayas.

La exposición permanecerá en el Museo Regional de Sonora hasta agosto de 2026 y continuará su recorrido por otros espacios del país.

La arquitectura prehispánica de la cultura maya se convierte en protagonista en Sonora con la exposición fotográfica “Mayas. Espacios de la memoria”, una muestra que reúne imágenes del artista visual Javier Hinojosa y que busca acercar al público la historia y el significado de antiguos centros ceremoniales.

La exhibición, integrada por 40 fotografías, fue inaugurada en el Museo Regional de Sonora, donde permanecerá abierta al público hasta agosto de 2026 como parte de un recorrido itinerante impulsado para ampliar el acceso al patrimonio cultural mexicano.

Posteriormente, la muestra continuará su camino hacia la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras, donde estará disponible de noviembre de 2026 a marzo de 2027.

A través de su lente, Javier Hinojosa retrata espacios emblemáticos de distintas zonas arqueológicas mayas, entre ellas Palenque y Yaxchilán, en Chiapas; Uxmal, en Yucatán; Pomoná, en Tabasco, y Tulum, en Quintana Roo.

Las imágenes buscan mostrar no solo la monumentalidad de las construcciones antiguas, sino también la relación entre paisaje, memoria y territorio que permanece en estos sitios históricos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Hinojosa ha desarrollado una amplia carrera enfocada en la producción fotográfica y la exploración de diversas técnicas de impresión, especialmente en el registro de arquitectura prehispánica.

Su trabajo forma parte de la colección “Espacios de la memoria”, una serie dedicada a documentar la riqueza del México antiguo desde una perspectiva visual.

La curaduría de la exposición destaca la importancia de observar los espacios mayas como lugares cargados de significado, donde convergen historia, identidad y elementos simbólicos que continúan vigentes en la actualidad.

La itinerancia de la muestra responde al objetivo de llevar expresiones culturales a diferentes regiones del país y generar nuevos encuentros entre las comunidades y su patrimonio histórico.

Durante la apertura también se reconoció la trayectoria de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, quienes recibieron estímulos por años de servicio dedicados a la conservación y difusión del patrimonio cultural.

El público podrá visitar “Mayas. Espacios de la memoria” en el Museo Regional de Sonora, ubicado en Hermosillo, con horario de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

La exposición representa una oportunidad para conocer, mediante la fotografía, la grandeza de una civilización que continúa dejando huella a través de sus ciudades, arquitectura y legado cultural.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas