El líder norcoreano presentó nuevos proyectos navales y aseguró que su país busca fortalecer su capacidad militar marítima con tecnología estratégica.

El anuncio incluye la construcción de buques de mayor tamaño y una expansión de las capacidades de la Armada.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció una nueva etapa de fortalecimiento para la Marina de su país, al señalar que se contempla la incorporación de capacidades nucleares a sus fuerzas navales y el desarrollo de embarcaciones de guerra más avanzadas.

El pronunciamiento ocurrió durante una ceremonia de presentación de uno de los nuevos buques militares norcoreanos, donde el mandatario destacó la necesidad de ampliar la presencia marítima de su ejército.

Durante el evento, Kim Jong-un afirmó que Corea del Norte continuará impulsando la modernización de su flota, con la intención de contar con unidades navales de mayor tamaño y mayor capacidad operativa.

El anuncio forma parte de la estrategia militar del país asiático para reforzar sus sistemas de defensa y ampliar sus capacidades frente al escenario de seguridad regional.

Los planes de Pyongyang se suman a una serie de desarrollos militares que han generado atención internacional, debido al avance de sus programas de misiles y armamento estratégico.

Analistas señalan que el fortalecimiento de la Armada norcoreana podría modificar el equilibrio militar en la región, especialmente en un contexto marcado por tensiones con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

El gobierno de Corea del Norte ha impulsado en los últimos años proyectos enfocados en aumentar su capacidad militar, incluyendo avances tecnológicos y nuevos sistemas de defensa.

Con este anuncio, Kim Jong-un busca proyectar una imagen de mayor poderío militar y reafirmar la estrategia de modernización de sus fuerzas armadas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas