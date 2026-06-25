Un proyecto fotográfico busca preservar la memoria de una de las prácticas comunitarias más representativas de San Juan Tepenahuac, donde la fe, el servicio y la organización colectiva mantienen vigentes las raíces culturales de sus habitantes.

La iniciativa documenta el papel de las mayordomías como una forma de preservar historias, valores y costumbres transmitidas entre generaciones.

Una tradición que se sostiene con fe, trabajo y comunidad

En el corazón de Milpa Alta, la mayordomía continúa siendo una expresión de identidad colectiva que une a sus habitantes a través de la fe, la participación comunitaria y el compromiso con las tradiciones heredadas. Para preservar esta memoria cultural, se desarrolla el proyecto fotográfico “El corazón del pueblo: historia de mayordomía: celebrar, servir, preservar”.

La iniciativa, impulsada por Brenda Saldaña Abad, busca documentar mediante imágenes y testimonios la importancia de esta figura comunitaria en San Juan Tepenahuac, mostrando cómo las mayordomías representan mucho más que una celebración religiosa.

Con respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), el proyecto contempla la creación de un fotolibro que reunirá fotografías y elementos visuales sobre la organización, el trabajo colectivo y las expresiones culturales que rodean esta tradición.

De acuerdo con la impulsora del proyecto, la persona que asume una mayordomía adquiere una responsabilidad reconocida por la comunidad, al convertirse en encargada de preservar costumbres, apoyar actividades sociales y fortalecer la convivencia entre vecinos.

En San Juan Tepenahuac, este cargo tiene una duración anual y está relacionado con la celebración patronal de San Juan Bautista. Tras la festividad, la nueva persona mayordoma recibe un símbolo representativo de su compromiso: una corona de espinas.

Durante su periodo de servicio participa en diversas actividades que van desde acciones religiosas hasta labores comunitarias, como jornadas colectivas, conservación de espacios públicos, apoyo en celebraciones y organización de eventos para distintos sectores de la población.

Al concluir su responsabilidad, la entrega de la corona de espinas y la recepción de una corona de flores simbolizan el cierre de un ciclo de trabajo y dedicación hacia la comunidad.

El proyecto apuesta por la comunicación visual como una herramienta para mantener vigente la historia de los pueblos originarios y mostrar la riqueza de sus formas de organización tradicional.

A través del fotolibro, Brenda Saldaña Abad busca que nuevas generaciones conozcan el significado de la mayordomía y comprendan que detrás de cada celebración existe un esfuerzo colectivo construido durante años.

La investigación identifica tres elementos fundamentales dentro de esta práctica: el servicio a la comunidad, la conservación de tradiciones y la convivencia cultural que fortalece los vínculos entre habitantes.

La mayordomía permanece como una expresión viva de participación social, donde la fe se combina con el trabajo comunitario para conservar la historia de San Juan Tepenahuac.

Con este proyecto, la tradición queda registrada no solo como una práctica religiosa, sino como parte del patrimonio cultural y de la memoria colectiva de Milpa Alta.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas