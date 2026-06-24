Una de las celebraciones más emblemáticas de San Miguel de Allende regresa con disfraces, alegría y una explosión de cultura popular. El tradicional Desfile de los Locos reúne a familias, visitantes y habitantes en una jornada llena de folclor y diversión.

Las calles del Centro Histórico de San Miguel de Allende se transforman en un escenario de color, música y celebración con una de las tradiciones más queridas de Guanajuato: el Desfile de los Locos, una fiesta popular que cada año reúne a miles de personas entre disfraces, bailes y expresiones de creatividad.

La celebración tiene como protagonistas a habitantes de distintos barrios de la ciudad, quienes recorren las principales calles con vestuarios llamativos, personajes llenos de imaginación y comparsas acompañadas por música y baile.

El Desfile de los Locos se realiza como parte de las festividades dedicadas a San Juan Bailón y se mantiene como una de las manifestaciones culturales más representativas de San Miguel de Allende.

La tradición se lleva a cabo el primer domingo posterior al 13 de junio, fecha en la que la ciudad recibe a visitantes nacionales e internacionales que buscan vivir una experiencia llena de identidad mexicana.

La jornada inicia alrededor de las 10:00 de la mañana en la zona de la Iglesia de San Antonio, desde donde los participantes avanzan por las calles principales hasta llegar al emblemático Jardín Allende, en el centro de la ciudad.

Durante el trayecto, los llamados “locos” sorprenden al público con disfraces, coreografías, música y dulces que son lanzados a los espectadores como parte de la celebración.

Más allá del espectáculo visual, el desfile representa una oportunidad para fortalecer los vínculos comunitarios y conservar una tradición transmitida durante generaciones.

Familias completas participan como espectadores o integrantes de las comparsas, convirtiendo las calles de San Miguel de Allende en un espacio de convivencia donde se mezclan la historia, el humor y la creatividad.

El evento también se ha consolidado como uno de los atractivos culturales que impulsan el turismo en la ciudad, reconocida internacionalmente por su arquitectura colonial, sus festividades y su riqueza cultural.

Con cada edición, el Desfile de los Locos reafirma su lugar como una celebración única que refleja el espíritu festivo de San Miguel de Allende y la diversidad de las tradiciones mexicanas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas