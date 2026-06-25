El MUNAE realizará el taller “Estampas arcoíris. Grabado con orgullo” como parte de las actividades por el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+.

La jornada combinará técnicas de serigrafía y linograbado para promover la creatividad, el diálogo sobre diversidad y la inclusión a través del arte.

El Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) abrirá sus puertas a la creatividad y la reflexión con una actividad especial dedicada a la diversidad y al orgullo LGBTQ+, mediante un taller donde las personas participantes podrán transformar sus ideas en piezas gráficas utilizando técnicas tradicionales de grabado.

La actividad denominada “Estampas arcoíris. Grabado con orgullo” se llevará a cabo el viernes 26 de junio como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Durante la jornada, asistentes mayores de 15 años tendrán la oportunidad de acercarse a procesos como la serigrafía y el linograbado, sin necesidad de contar con experiencia previa, en un ambiente enfocado en el aprendizaje y la creación colectiva.

El encuentro busca generar un espacio para conversar sobre temas relacionados con identidad, diversidad y las distintas formas de expresión, para posteriormente llevar esas ideas a una propuesta visual creada por cada participante.

A través de la elaboración de diseños propios y la impresión de sus imágenes, las y los asistentes podrán experimentar con las posibilidades del grabado como una herramienta de comunicación artística y social.

El taller de serigrafía se desarrollará de 12:00 a 15:00 horas, con disponibilidad limitada para 10 personas, mientras que la sesión de linograbado tendrá horario de 13:00 a 15:00 horas y contará con el mismo número máximo de participantes.

Las personas interesadas deberán realizar un registro previo mediante el correo electrónico [email protected], indicando la técnica en la que desean participar y considerando los materiales solicitados para cada modalidad.

El Museo Nacional de la Estampa destacó que este tipo de actividades forman parte de su compromiso por impulsar espacios de aprendizaje, participación y diálogo a través de las artes gráficas.

El taller se realizará en las instalaciones del MUNAE, ubicadas en avenida Hidalgo número 39, Plaza de la Santa Veracruz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Con esta iniciativa, el recinto cultural busca fortalecer la relación entre arte y sociedad, promoviendo la inclusión y el reconocimiento de las diversas expresiones que forman parte de la comunidad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas