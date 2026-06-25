HUMBERTO PRIETO HERRERA es actualmente diputado local bajo el patrocinio del Movimiento de Regeneración Nacional, pero previo a su adhesión a este partido político fue militante del PAN, ese que tanto dicen odiar los morenistas.

Lo anterior lo mencionamos porque vimos las declaraciones que este miércoles vertió la también diputada local de MORENA, MAGALY DE ANDAR, que parecen estar dedicadas al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas.

Y es que en su cantaleta, la diputada de Reynosa pidió a los morenistas tener cuidado con los falsos profetas, que tienen sangre azul.

“Es momento de que las y los morenistas estén muy atentos a quiénes han estado verdaderamente del lado del pueblo y quiénes solamente han utilizado este movimiento como un vehículo para su propio beneficio. No debemos caer en el engaño de los falsos profetas”, dijo textualmente MAGALY DE ANDAR.

Y agregó: “Hay caballitos y caballotes de Troya dentro de nuestro movimiento, especialmente aquellos que tienen sangre azul y que solamente encontraron en MORENAuna oportunidad para seguir haciendo política en beneficio propio. Ellos serán quienes intentarán ensuciar y enrarecer el proceso interno que viene”.

En otra parte de la entrevista, MAGALY espetó: “Las mentiras, la guerra sucia y los ataques vendrán de quienes quieren frenar el segundo piso de la transformación en Tamaulipas para regresar a los viejos esquemas del panismo. La gente debe tener muy claro de dónde vienen esos intereses y cuáles son sus verdaderos objetivos”

¿Verdad que el mensaje de MAGALY parece tener como destinatario a HUMBERTO PRIETO HERRERA?

Digo, pues como anillo al dedo le queda eso de que “tienen sangre azul y que solamente encontraron en MORENA una oportunidad para seguir haciendo política”.

Aplicaría en este caso para MAGALY ese dicho de la fallecida PAQUITA LA DEL BARRIO: ¿Me estás oyendo inútil (perdón, HUMBERTO)?

A propósito de ‘morenos’, este partido político y la ‘chiquillada’ que lo acompaña (PT-PVEM) abrieron esta semana el registro de aspirantes a Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que posteriormente se convertirán en candidatos a las gubernaturas donde en el 2027 habrá elección.

“El mejor posicionado en las encuestas será el coordinador de los comités”, dijo CITLALI HERNÁNDEZ.

A ver si no ocurre con los ganadores del sondeo lo registrado en la Ciudad de México, donde OMAR GARCIA HARFUCH salió ganador en la encuesta, pero por el veto de YSQ nada más no le dieron la candidatura.

En Tamaulipas no tendremos elección a gobernador el año próximo, pero sí habrá que acudir a las urnas para votar por alcaldes, diputados locales y diputados federales.

En ese sentido, será el 3 de agosto cuando se emita la convocatoria para los coordinadores distritales (que serán los candidatos a las diputaciones federales), mientras que el 21 de septiembre se emitirán las convocatorias para coordinadores municipales, quienes luego se convertirán en los candidatos a las alcaldías.

La última convocatoria emitida dentro de este proceso interno morenista será la correspondiente a los coordinadores distritales locales, el 8 de noviembre, que serán quienes abanderen a MORENA como candidatos a diputados locales.

Es todo, por hoy.

Hasta la próxima.