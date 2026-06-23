La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado contrató a Corporativo FOSMAC para desarrollar la imagen gráfica de la Red Nacional de Trenes de Pasajeros. El proyecto busca unificar la identificación visual de rutas actuales y futuras.

La red ferroviaria de pasajeros en México tendrá una nueva identidad visual. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) adjudicó un contrato por 8.8 millones de pesos a Corporativo FOSMAC para diseñar e integrar la imagen gráfica de las distintas rutas que forman parte del sistema nacional de trenes.

El objetivo del proyecto es crear una identidad común que permita a los usuarios reconocer fácilmente cada línea ferroviaria mediante elementos como nombres, colores y recursos visuales, aun cuando las operaciones estén a cargo de diferentes instituciones del Gobierno federal.

La contratación contempla el desarrollo de una imagen integral para una red que incluye servicios en funcionamiento y proyectos ferroviarios que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Entre los servicios considerados dentro de esta nueva identidad se encuentran el Tren Interurbano México-Toluca, el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, la conexión Buenavista-AIFA y su ampliación hacia Pachuca.

También se contemplan proyectos como los trenes México-Querétaro, México-Nuevo Laredo y México-Nogales, además de sistemas estratégicos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

La intención es que, independientemente de la dependencia responsable de cada operación, los pasajeros puedan identificar la red ferroviaria como un sistema conectado.

El fallo del proceso de contratación estableció que FOSMAC obtuvo la mayor evaluación entre las propuestas técnicas y económicas presentadas.

El servicio inició este lunes y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este periodo, la agencia realizará reuniones periódicas de seguimiento para revisar avances y coordinar los trabajos con el equipo encargado del proyecto.

La creación de una identidad gráfica unificada forma parte del proceso de expansión del transporte ferroviario de pasajeros en México, con nuevas rutas que buscan ampliar las opciones de movilidad entre regiones del país.

El proyecto pretende que los usuarios tengan una referencia visual clara del sistema ferroviario nacional y facilitar la integración de las diferentes líneas bajo una misma imagen.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas