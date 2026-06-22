El candidato del movimiento Defensores de la Patria afirmó que encabezará un gobierno para todos los ciudadanos, luego de obtener ventaja en los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral colombiana.

Aunque el conteo inicial lo favorece, el resultado definitivo dependerá del proceso oficial de escrutinio.

Abelardo de la Espriella llamó a la reconciliación política en Colombia después de que los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial lo colocaran al frente de la contienda, asegurando que su eventual gobierno buscará representar incluso a quienes no respaldaron su candidatura.

Durante un mensaje ofrecido ante simpatizantes en Barranquilla, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria afirmó que la etapa electoral debe quedar atrás y que el país necesita superar las divisiones generadas durante la campaña.

De la Espriella señaló que, de confirmarse oficialmente su victoria, asumirá la presidencia con el compromiso de gobernar sin distinciones partidistas y bajo el marco constitucional.

“No habrá represalias ni persecuciones”, expresó ante sus seguidores, al insistir en que el nuevo periodo político debe enfocarse en la estabilidad y la convivencia nacional.

El preconteo divulgado tras la jornada electoral mostró una diferencia reducida entre De la Espriella y su rival Iván Cepeda, en una elección marcada por una fuerte participación ciudadana y un ambiente político altamente dividido.

Aunque las cifras preliminares favorecen al candidato de derecha, las autoridades electorales deberán concluir el escrutinio oficial para definir de manera formal al ganador de la presidencia colombiana.

La estrecha diferencia convirtió las horas posteriores a la votación en una etapa de expectativa, mientras los equipos políticos mantienen la atención en la revisión definitiva de los resultados.

La contienda presidencial reflejó la profunda polarización que atraviesa Colombia, con dos proyectos políticos opuestos que concentraron el respaldo de millones de votantes.

Especialistas y analistas políticos han señalado que el principal reto del próximo gobierno será reducir la confrontación y generar acuerdos en temas económicos, sociales y de seguridad.

De la Espriella afirmó que su prioridad será iniciar una nueva etapa para el país, dejando atrás las disputas electorales y enfocándose en construir gobernabilidad.

El proceso electoral continuará hasta que las autoridades concluyan el conteo oficial y emitan la proclamación correspondiente del nuevo presidente de Colombia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas