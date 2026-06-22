Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Este lunes concluyó el Primer Torneo de Futbolito “Vive Saludable, Vive Feliz”, una actividad que reunió a niñas y niños, docentes y padres de familias en un ambiente de sana convivencia, compañerismo y promoción de valores.

Durante la jornada deportiva se llevaron a cabo los encuentros finales, donde los equipos demostraron esfuerzo, disciplina, respeto, responsabilidad, inclusión y juego limpio, valores que forman parte esencial de nuestro currículo escolar. Más allá de los resultados, cada participante tuvo la oportunidad de disfrutar, aprender y fortalecer la convivencia con sus compañeros.

Al finalizar los partidos se realizó la ceremonia de premiación y entrega de reconocimientos a los equipos participantes, entrenadores, árbitros y personas que colaboraron para hacer posible este evento.

Las posiciones quedaron así:

Primer lugar Esfuerzo 2o. B del 1er ciclo, 1er lugar 2 do ciclo Amistad 4o. A y 1er lugar tercer ciclo Disciplina 6o. A

Coordinando está actividad la maestra de Educación Física Perla Edith Espinoza Yañez, Directora de la escuela primaria Club Rotario Matutina Profesora Ana Luisa Rivera Hernández y como invitado especial el LEF Héctor José Díaz Sandoval ñ, Coordinador Estatal de Educación Fisica.

Agradecimiento siempre por el apoyo de los padres de familia, docentes y personal de la escuela, quienes con su compromiso y entusiasmo contribuyeron al éxito de esta actividad y por permitir concluir este proyecto con éxito y por todas las enseñanzas que deja esta experiencia.

Sin duda, este futbolito será un hermoso recuerdo para la comunidad escolar y una motivación para seguir promoviendo estilos de vida saludables, el deporte y la práctica de los valores.

¡ Felicidades a todos los participantes por hacer de este primer futbolito una experiencia inolvidable !