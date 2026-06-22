La décima fecha de la Copa del Mundo 2026 quedó marcada por cifras históricas, partidos emblemáticos y nuevas páginas escritas en la historia del futbol internacional.

Desde el juego número 1,000 del torneo hasta marcas individuales y colectivas, varias selecciones celebraron momentos únicos.

La Copa del Mundo 2026 vivió una jornada cargada de récords y momentos históricos que quedarán registrados en la memoria del torneo, luego de que Japón, Alemania, Países Bajos y Curazao protagonizaran hechos inéditos durante la décima jornada de competencia.

El sábado 20 de junio se convirtió en un día especial para el Mundial celebrado en Norteamérica, con cuatro encuentros que dejaron estadísticas relevantes y actuaciones que marcaron un antes y un después para varias selecciones.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en el Estadio Monterrey, donde Japón enfrentó a Túnez en el duelo número 1,000 dentro de la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.

La selección asiática aprovechó el escenario histórico y consiguió una contundente victoria de 4-0, resultado que la convirtió en el primer equipo de Asia en ganar un partido considerado “centenario” dentro de la competencia mundialista.

El triunfo también representó una nueva marca para el futbol japonés, al convertirse en la primera selección asiática en marcar cuatro goles en un encuentro de Copa del Mundo y ganar por esa diferencia.

El técnico Hajime Moriyasu sumó además una nueva página a su trayectoria al convertirse en el entrenador con más victorias mundialistas al frente de Japón.

Alemania también tuvo motivos para celebrar después de superar a Costa de Marfil por 2-1, resultado que además le permitió avanzar a la siguiente fase del torneo.

El protagonista fue Manuel Neuer, quien estableció un nuevo récord al convertirse en el guardameta con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, alcanzando 21 apariciones.

El arquero alemán, con participaciones en cinco ediciones del torneo, volvió a demostrar su vigencia y amplió una marca que anteriormente compartía con el francés Hugo Lloris.

Otra de las grandes noticias de la jornada llegó con Países Bajos, que logró mantener una racha invicta de 14 partidos en Copas del Mundo tras golear 5-1 a Suecia.

La selección dirigida por Ronald Koeman superó la marca que pertenecía a Brasil, que había acumulado 13 encuentros sin derrota entre los Mundiales de 1958 y 1966.

La FIFA contabiliza como empates los partidos definidos por penales, por lo que la derrota neerlandesa en la final de 2010 ante España no afecta esta histórica estadística.

La jornada también tuvo un capítulo especial para Curazao, selección debutante en la Copa del Mundo, que consiguió el primer punto de su historia tras empatar sin goles frente a Ecuador.

Después de una dura derrota inicial ante Alemania, el conjunto caribeño mostró una imagen completamente diferente y resistió con una destacada actuación de su portero Eloy Room.

El guardameta realizó 16 atajadas, igualando una marca histórica de la FIFA y convirtiéndose en la figura del encuentro.

La décima jornada confirmó que la edición 2026 ya está dejando momentos únicos desde sus primeros días. Nuevos récords, selecciones emergentes y figuras históricas han convertido el torneo en uno de los más destacados de los últimos años.

Con la fase de grupos entrando en su etapa decisiva, las selecciones continúan buscando avanzar mientras la Copa del Mundo sigue sumando capítulos inolvidables.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas