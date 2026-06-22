El equipo mexicano de natación artística brilló en Canadá con una rutina inspirada en el jaguar y logró subir al podio internacional. La selección nacional se colocó como la mejor representante del continente americano en la competencia.

La natación artística mexicana volvió a destacar en el escenario internacional luego de conquistar la medalla de bronce en la Super Final de Copas del Mundo celebrada en Toronto, Canadá, donde el equipo nacional presentó una rutina de gran dificultad técnica y una propuesta artística con identidad mexicana.

La escuadra tricolor sorprendió con una presentación inspirada en los “Jaguares”, una ejecución que combinó fuerza, precisión y elementos visuales para representar a una de las especies más emblemáticas del país, además de transmitir un mensaje de conservación ambiental.

Una actuación de alto nivel rumbo al nuevo ciclo olímpico

El conjunto mexicano mostró sincronización, expresión corporal y dominio técnico durante una final donde participaron algunas de las mejores selecciones del mundo.

La rutina incluyó siete acrobacias de elevada complejidad, elementos que permitieron al equipo alcanzar una puntuación de 220.5452 unidades y asegurar un lugar en el podio internacional.

La actuación fue protagonizada por Glenda Inzunza, Regina Alferez, Fernanda Arellano, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Itzamary González, Joana Jiménez y Diego Villalobos.

También formaron parte del equipo como reservas Camila Argumedo y Carolina Arzate, bajo la dirección de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero.

México se mantiene entre las potencias de la disciplina

El oro de la competencia fue para China, que obtuvo 243.3207 puntos, mientras que Japón se quedó con la medalla de plata con 234.9403 unidades.

Con este resultado, México se consolidó como la selección mejor posicionada de América dentro de la competencia, reafirmando el crecimiento de la disciplina en el país.

La presentación del equipo nacional no solo representó un logro deportivo, sino también una muestra de la evolución de la natación artística mexicana, que busca mantenerse competitiva ante las principales potencias internacionales.

La medalla obtenida en Toronto representa un impulso importante para el conjunto mexicano de cara a los próximos retos del calendario deportivo mundial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas