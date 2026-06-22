La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial ampliará su oferta académica con especialidades vinculadas a inteligencia artificial, robótica y áreas de salud. La institución atiende actualmente a cerca de 17 mil estudiantes en Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Tamaulipas ampliará su oferta educativa con nuevas carreras técnicas enfocadas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, robótica y salud, informó el comisionado responsable de la dependencia, Olegario Muñiz Cura.

El funcionario explicó que la incorporación de estas especialidades responde a la necesidad de preparar a los jóvenes en sectores con creciente demanda laboral y fortalecer la vinculación entre la educación tecnológica y las necesidades del mercado productivo.

Actualmente, la DGETI cuenta con una matrícula cercana a los 17 mil estudiantes en Tamaulipas, además de registrar cada ciclo escolar el ingreso aproximado de mil nuevos alumnos.

“Traemos cerca de 17 mil alumnos y cada ciclo escolar se incorporan alrededor de mil estudiantes más, lo que refleja el interés que sigue existiendo por la educación tecnológica en Tamaulipas”, señaló.

Muñiz Cura indicó que durante el ciclo escolar anterior comenzaron operaciones 15 nuevas carreras, mientras que para agosto de 2026 se contempla la apertura de cinco especialidades adicionales.

Entre las áreas que se integrarán destacan programas relacionados con inteligencia artificial, robótica, administración y gestión dentro del sector salud, con contenidos orientados a fortalecer conocimientos vinculados con la atención médica y áreas especializadas.

El titular de la DGETI en Tamaulipas señaló que algunas de estas carreras ya cuentan con autorización para impartirse en planteles como el CBTis 78 y el CBTis 135, donde iniciarán actividades durante el próximo periodo escolar.

Explicó que la educación tecnológica representa una alternativa importante para los jóvenes, ya que además de brindar la posibilidad de continuar estudios superiores, permite adquirir competencias técnicas que facilitan una incorporación más rápida al campo laboral.

“No significa que no puedan seguir estudiando, pero tienen la ventaja de contar con herramientas y conocimientos que les permiten integrarse más pronto al mercado laboral”, afirmó.

Finalmente, Muñiz Cura destacó que la formación técnica continúa consolidándose como una opción educativa de relevancia en Tamaulipas, al combinar preparación académica, práctica profesional y capacitación alineada con las nuevas demandas de la industria y los servicios.