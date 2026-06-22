Elementos de Apoyo Carretero brindaron asistencia y trasladaron el vehículo a un taller para evitar riesgos al automovilista.

Güémez, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó auxilio a un conductor que quedó varado por una falla mecánica mientras circulaba por la carretera federal 70 Ciudad Victoria-Soto la Marina, como parte del operativo permanente “Carretera Segura”.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 27, donde los elementos adscritos a la Estación Segura Soledad localizaron el vehículo detenido. El conductor explicó que la unidad presentó un sobrecalentamiento debido a una falla en el radiador, lo que provocó una fuga y la pérdida de capacidad para retener agua.

Ante la situación, los oficiales apoyaron con el remolque del automóvil hasta un taller mecánico ubicado en el ejido Constitución del 17, en el municipio de Güémez, con el objetivo de que la unidad pudiera ser reparada y el ciudadano continuara su trayecto con seguridad.

El conductor agradeció la intervención del personal de la Guardia Estatal, mientras que los elementos retomaron sus labores de vigilancia y apoyo a usuarios de la vía como parte de las acciones de prevención en carretera.