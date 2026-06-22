La Secretaría de Turismo estatal prepara el Operativo Verano 2026 con acciones de seguridad, supervisión y atención turística. Se estima una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos durante la temporada vacacional.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Tamaulipas se prepara para una de sus temporadas turísticas más importantes del año, con una expectativa de recibir más de 4.3 millones de visitantes durante el periodo vacacional de verano y generar una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que ya inició la organización del Operativo Verano 2026, estrategia en la que participarán autoridades estatales, federales y municipales para fortalecer la seguridad, el orden y la atención a los turistas.

Como parte de los preparativos, esta semana comenzarán recorridos de supervisión en las seis principales playas del estado, con el objetivo de verificar que los destinos se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes.

“Queremos constatar que ya esté implementado el ordenamiento por parte de los municipios y, donde sea necesario, trabajar de manera coordinada para fortalecerlo”, señaló.

El funcionario explicó que uno de los puntos prioritarios será reforzar la regulación de actividades en zonas turísticas, especialmente en lugares como La Pesca, donde se busca consolidar acciones conjuntas con autoridades municipales y federales.

Además, adelantó que la próxima semana se realizará la primera reunión formal del operativo vacacional, con la participación de las dependencias encargadas de seguridad, protección civil y servicios turísticos.

En materia de atención al visitante, Hernández Rodríguez informó que continúan los cursos de capacitación para restauranteros y prestadores de servicios, principalmente en manejo higiénico de alimentos, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio durante la temporada alta.

El secretario destacó también el crecimiento del turismo ecológico, particularmente las actividades de liberación de tortugas marinas en playas de Soto la Marina y Playa Miramar, acciones realizadas en coordinación con Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

Señaló que estas experiencias han generado gran interés entre familias y turistas, al grado de que los espacios disponibles suelen agotarse rápidamente después de su difusión.

Respecto a nuevos atractivos turísticos, explicó que el proyecto de recorrido en tirolesa en la zona de El Chorrito no estará disponible para este verano, debido a que continúan los procesos de capacitación, seguridad y certificación del personal encargado de operar la actividad.

“Estamos trabajando en temas de seguridad, primeros auxilios y certificaciones para que sea una experiencia segura para los visitantes”, indicó.

Hernández Rodríguez estimó que la afluencia turística podría superar los 4.3 millones de visitantes, lo que representaría un crecimiento aproximado del 2.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Precisó que cerca del 65 por ciento de los turistas se concentrarán en la zona sur del estado, principalmente en Playa Miramar, destino que recibe visitantes provenientes de entidades como San Luis Potosí, Nuevo León y la Ciudad de México.

Para reforzar la seguridad durante la temporada, adelantó que entre tres mil 500 y cuatro mil elementos participarán en el operativo especial, con presencia de corporaciones como la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil y los Ángeles Verdes.

Finalmente, informó que el arranque oficial del Operativo Vacacional de Verano está contemplado para los primeros días de julio, previo al inicio del periodo vacacional programado para el 11 de julio, fecha en la que se espera una importante movilidad turística hacia los principales destinos de Tamaulipas.