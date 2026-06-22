El director ejecutivo de Booking, Glenn Fogel, asegura que la IA transformará la industria turística al ofrecer recomendaciones más precisas y anticipar problemas antes de que ocurran. La tecnología busca crear experiencias de viaje adaptadas a cada usuario.

La inteligencia artificial se perfila como una de las herramientas que transformará la industria del turismo al permitir viajes más personalizados, eficientes y adaptados a las necesidades de cada persona, afirmó Glenn Fogel, director ejecutivo de Booking.

Durante su participación en la feria tecnológica VivaTech, el directivo señaló que la IA tiene la capacidad de analizar múltiples variables como vuelos, escalas, hospedajes, presupuestos y preferencias personales para ofrecer opciones más ajustadas a cada viajero.

Fogel explicó que uno de los principales beneficios de esta tecnología será reducir la enorme cantidad de alternativas que existen al momento de planear un viaje.

La inteligencia artificial podrá considerar información del usuario, sus hábitos y posibles intereses para sugerir destinos, alojamientos o rutas que tengan mayores probabilidades de cumplir con sus expectativas.

Además, destacó que la IA no solo servirá para recomendar opciones, sino también para anticipar posibles inconvenientes durante un viaje.

El ejecutivo señaló que una de las características más importantes de la inteligencia artificial es su capacidad predictiva, ya que puede identificar escenarios futuros y ayudar a resolverlos antes de que afecten al usuario.

Entre los ejemplos mencionados están posibles cancelaciones de vuelos, problemas con conexiones o cambios inesperados en los planes de viaje.

“Prever qué podría salir mal y solucionarlo antes de que ocurra” será una de las ventajas que esta tecnología puede aportar al sector turístico, explicó.

Empresas como Booking y otros actores del mercado ya trabajan con compañías especializadas en inteligencia artificial para integrar nuevas herramientas en sus plataformas.

Sin embargo, el avance de esta tecnología también plantea nuevos retos, ya que podría permitir que los usuarios organicen viajes directamente mediante asistentes digitales sin recurrir a las plataformas tradicionales.

Ante la llegada de nuevos competidores impulsados por IA, Fogel consideró que la experiencia acumulada por las empresas de viajes seguirá siendo un factor importante, especialmente cuando los usuarios necesiten atención y soluciones ante problemas reales.

El directivo afirmó que la industria debe mantenerse en constante evolución para aprovechar la inteligencia artificial y mejorar la forma en que millones de personas planean y disfrutan sus viajes.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas