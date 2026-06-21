La selección japonesa quedó cerca de asegurar su pase a los dieciseisavos de final tras una contundente victoria. Su entrenador destacó el ambiente del Estadio Monterrey y el respaldo recibido por seguidores mexicanos y japoneses.

Monterrey, Nuevo León.– Japón dio un golpe importante en el Mundial 2026 al vencer con autoridad a Túnez en el Estadio Monterrey, resultado que coloca al conjunto asiático muy cerca de la siguiente ronda y con posibilidades de terminar como líder del Grupo F.

Tras la victoria, el técnico japonés Hajime Moriyasu reconoció el ambiente vivido en la casa mundialista regiomontana y destacó el papel que tuvo la afición durante el encuentro.

El estratega nipón señaló que el apoyo recibido en las tribunas fue un impulso adicional para sus jugadores, al resaltar la presencia de aficionados japoneses y mexicanos que alentaron al equipo durante el partido.

Moriyasu calificó como especial la experiencia de jugar en un estadio lleno y aseguró que el equipo debía responder al entusiasmo generado en las gradas con una actuación a la altura.

“Muchos japoneses vinieron a apoyarnos y nos impulsaron con su aliento. También hubo aficionados mexicanos que apoyaron a Japón, y ese cariño fue importante para nuestros jugadores”, destacó el entrenador.

El técnico aprovechó para agradecer el respaldo de la afición mexicana y expresó su deseo de continuar contando con ese apoyo mientras Japón no tenga que enfrentarse al combinado nacional durante el torneo.

Con la goleada ante Túnez, Japón fortaleció sus aspiraciones de avanzar a la fase de eliminación directa y ahora buscará confirmar su posición en la cima del sector en su último partido de la fase de grupos frente a Suecia.

Moriyasu señaló que el objetivo principal será conseguir nuevamente la victoria y mantener la confianza del plantel, además de mejorar detalles tácticos para llegar en mejores condiciones a la siguiente etapa.

El conjunto japonés pretende mantener el control de los partidos, incrementar su producción ofensiva y consolidarse como una de las selecciones asiáticas con mejor rendimiento en la Copa del Mundo.

La afición de Monterrey volvió a ser protagonista al brindar una atmósfera internacional en el torneo, donde equipos de distintas partes del mundo han encontrado apoyo durante su paso por territorio mexicano.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas