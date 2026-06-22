Autoridades descartan versiones sobre pesca ilegal o ataque de cocodrilo; la investigación continúa para esclarecer las causas del fallecimiento

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación por la muerte de un trabajador municipal localizado sin vida en la laguna del Parque Bicentenario, mientras autoridades del Ayuntamiento descartaron versiones preliminares que relacionaban el caso con pesca clandestina o un presunto ataque de fauna silvestre.

El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín Rodríguez, informó que la víctima fue identificada como Carlos “N”, de 58 años de edad, empleado sindicalizado del municipio con aproximadamente una década de servicio. Señaló que el trabajador conocía las instalaciones del parque y acudía con frecuencia al lugar.

El funcionario municipal indicó que será la autoridad ministerial, junto con los estudios forenses correspondientes, la encargada de determinar qué ocurrió, por lo que pidió esperar los resultados de la necropsia de ley antes de emitir conclusiones.

“Hay una persona fallecida y la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso. Debe practicarse la necropsia y, por el sigilo de la investigación, sería irresponsable afirmar alguna causa específica”, expresó.

El hallazgo generó distintas versiones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, entre ellas una supuesta actividad de pesca ilegal dentro de la laguna. Sin embargo, Marín Rodríguez negó que existan elementos para sostener esa hipótesis.

“Definitivamente el señor no iba a pescar. No había argumentos para sostener esa versión”, afirmó.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, en la zona fueron localizadas una bicicleta y una gorra pertenecientes al trabajador, objetos que fueron considerados dentro de las diligencias realizadas tras el reporte.

El trabajador habría ingresado al parque durante las primeras horas del domingo. Horas después, cerca de las 10:00 de la mañana, visitantes del lugar notaron su ausencia y solicitaron apoyo a las autoridades.

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron labores iniciales de búsqueda, pero debido a las condiciones de la laguna se requirió la intervención de personal especializado de la Secretaría de Marina, cuyos buzos participaron en el operativo de localización.

El secretario del Ayuntamiento también negó que la muerte pudiera estar relacionada con un ataque de cocodrilo, al señalar que no existe presencia de estos animales en el cuerpo de agua del parque.

Respecto a la situación laboral de la víctima, explicó que el hombre continuaba activo como trabajador municipal, aunque el hecho ocurrió durante un día de descanso y fuera de su horario laboral.

Mientras avanzan las investigaciones, autoridades municipales señalaron que no se adelantará ninguna versión sobre las circunstancias del fallecimiento y será la Fiscalía quien determine si se trató de un accidente o de una acción intencional.

El caso ha generado preocupación entre usuarios del Parque Bicentenario, uno de los espacios recreativos más visitados de Ciudad Madero. El Ayuntamiento informó que revisará posibles medidas para reforzar la seguridad del lugar.