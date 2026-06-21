El Estadio Tamaulipas será escenario de un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha; los recursos serán destinados a programas del DIF Ciudad Madero.

Reportero Agustín Peña Cruz

CIUDAD MADERO, TAMPS.- Después de casi tres décadas de espera, la afición tamaulipeca volverá a presenciar uno de los encuentros más recordados del futbol regional. La Jaiba Brava y el Club América se enfrentarán el próximo 4 de julio en la denominada Copa Madero 2026, un partido amistoso que tendrá como principal objetivo apoyar las acciones sociales del Sistema DIF Ciudad Madero.

El anuncio fue realizado por autoridades municipales, representantes del DIF y directivos del Club Deportivo y Social Tampico Madero, quienes destacaron la importancia deportiva, social y económica que representa este evento para la zona sur de Tamaulipas.

Más allá del espectáculo futbolístico, el encuentro busca recaudar fondos que serán destinados a fortalecer programas de asistencia social dirigidos a familias en situación vulnerable, así como mejorar diversos espacios de atención comunitaria.

El director deportivo de la Jaiba Brava, Pedro Beltrán, señaló que el duelo representa una oportunidad única para revivir una rivalidad histórica que forma parte de la memoria de miles de aficionados.

Además de su valor sentimental, el partido servirá como preparación para ambos equipos rumbo a sus respectivos compromisos deportivos, permitiendo evaluar planteles y esquemas tácticos antes del inicio de la temporada.

Por su parte, la presidenta del DIF Ciudad Madero, Dunia Marón, destacó que los verdaderos beneficiados serán los ciudadanos, ya que los recursos obtenidos contribuirán a fortalecer programas sociales, apoyar a personas en situación vulnerable y mejorar la infraestructura asistencial del municipio.

El alcalde Erasmo González Robledo resaltó que la visita del conjunto azulcrema representa una oportunidad para proyectar a la zona sur de Tamaulipas a nivel nacional, además de demostrar la capacidad de la región para albergar eventos deportivos de gran magnitud.

La respuesta de la afición no se hizo esperar. La preventa para abonados registró cifras históricas y las expectativas apuntan a un lleno total en el Estadio Tamaulipas para este esperado encuentro.

El partido está programado para celebrarse el próximo 4 de julio a las 20:00 horas, en lo que promete ser una auténtica fiesta deportiva para los aficionados de la Jaiba Brava, del Club América y del futbol mexicano.

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