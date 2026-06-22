Protección Civil estatal advirtió que las altas temperaturas serán el principal riesgo para Tamaulipas durante los próximos días. Aunque no hay amenazas ciclónicas activas, la combinación de calor y humedad podría generar sensaciones térmicas superiores a los 43 grados.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Las altas temperaturas y la elevada sensación térmica representan el principal riesgo para la población tamaulipeca durante los próximos días, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, al descartar por ahora la presencia de fenómenos ciclónicos que representen peligro para la entidad.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que los pronósticos meteorológicos contemplan temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados; sin embargo, la combinación de calor y humedad podría elevar la sensación térmica por encima de los 43 grados.

Ante estas condiciones, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, principalmente durante las horas de mayor exposición solar.

“Seguimos con las recomendaciones hacia la población tamaulipeca: utilizar ropa cómoda, ropa ligera, estar bien hidratados y evitar actividades entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde”, indicó.

González de la Fuente explicó que las lluvias registradas durante el fin de semana dejaron beneficios para la captación de agua en distintas regiones del estado, sin que se reportaran daños relevantes en infraestructura o vialidades.

En materia de vigilancia meteorológica, precisó que actualmente no se observan sistemas tropicales en el Golfo de México o el Atlántico que representen una amenaza directa para Tamaulipas. Únicamente se esperan algunas lluvias ligeras a moderadas asociadas al cambio de estación.

Sin embargo, destacó que el monitoreo está enfocado en las ondas de calor que podrían presentarse en las próximas semanas, debido al riesgo de deshidratación y golpes de calor.

El coordinador estatal recomendó mantener una hidratación constante, utilizar ropa clara y ligera, además de protegerse de la radiación solar con gorras, sombreros o sombrillas.

Sobre posibles casos de golpes de calor, explicó que la atención inicial generalmente se canaliza mediante el Centro Regulador de Urgencias Médicas, donde se valoran síntomas como desvanecimientos o afectaciones relacionadas con la exposición prolongada a temperaturas extremas.

En cuanto a la capacidad operativa de Protección Civil, informó que el helicóptero de la dependencia se encuentra en la fase final de mantenimiento y podría reincorporarse próximamente a las labores de emergencia. Mientras tanto, existe coordinación con la Guardia Estatal para disponer de apoyo aéreo en caso de rescates o traslados urgentes.

Respecto a las familias ubicadas en zonas cercanas al río San Marcos en Ciudad Victoria, González de la Fuente señaló que cualquier decisión sobre reubicaciones corresponde a las autoridades de desarrollo urbano, aunque subrayó la importancia de mantener vigilancia preventiva por el comportamiento histórico del cauce.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse alerta y seguir las recomendaciones preventivas ante la llegada de condiciones extremas de calor en Tamaulipas.