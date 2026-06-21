El delantero de la Real Sociedad pasó de las críticas tras el debut a convertirse en protagonista del segundo partido de España. Oyarzabal marcó diferencia con goles y asistencia en la victoria ante Arabia Saudita.

España encontró a su nuevo protagonista en el Mundial y su nombre es Mikel Oyarzabal. El atacante español dejó atrás las dudas generadas tras el debut frente a Cabo Verde y tuvo una actuación determinante en el duelo contra Arabia Saudita, donde se convirtió en una de las figuras del encuentro.

El delantero de 29 años apareció desde los primeros minutos para cambiar la historia del partido. Apenas al minuto 10, Oyarzabal mostró su visión de juego al asistir a Lamine Yamal, quien consiguió un momento histórico al marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

Después de un estreno complicado, donde fue señalado por el bajo rendimiento colectivo de España, el jugador de la Real Sociedad respondió dentro del campo con personalidad y contundencia.

Poco después de su asistencia, Oyarzabal aprovechó un error defensivo de Arabia Saudita dentro del área y apareció en el lugar correcto para aumentar la ventaja española con el segundo tanto del encuentro.

El atacante volvió a demostrar su capacidad de definición minutos más tarde, cuando recuperó una pelota peligrosa dentro del área rival y firmó su doblete para colocar el marcador 3-0.

La actuación del futbolista español confirma el gran momento que atraviesa con la selección. En sus últimos ocho partidos con España acumula 10 goles, una cifra que refleja su peso ofensivo en el proyecto nacional.

Aunque su primer partido en la justa mundialista no estuvo al nivel esperado, Oyarzabal mostró una rápida respuesta y se convirtió en una de las piezas más influyentes del equipo.

Incluso estuvo cerca de conseguir un gol espectacular cuando aprovechó un error en la salida del arquero saudí y remató con técnica de tres dedos, aunque el travesaño evitó lo que pudo haber sido una de las mejores anotaciones del torneo.

Con esta actuación, Mikel Oyarzabal reafirma su importancia en la ofensiva española y levanta la mano como uno de los jugadores a seguir en la competencia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas