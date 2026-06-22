Elementos de Tránsito Estatal brindaron atención de primeros auxilios a una mujer adulta mayor que resultó con lesiones superficiales tras caer mientras caminaba por el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Personal de la Dirección de Tránsito Estatal auxilió a una mujer adulta mayor que sufrió una caída sobre el pavimento mientras realizaba un recorrido peatonal por el Libramiento Naciones Unidas, en Ciudad Victoria.

Los hechos ocurrieron durante labores de seguridad, vigilancia y prevención de accidentes de tránsito, cuando los elementos detectaron a la ciudadana que requería apoyo tras el incidente.

La mujer explicó que salió de su domicilio ubicado en la colonia Libertad con dirección a un establecimiento localizado al otro lado del libramiento; sin embargo, al caminar por la zona tropezó y cayó, ocasionándose raspaduras en las rodillas.

Al verificar su estado de salud, los agentes determinaron que presentaba únicamente lesiones superficiales, por lo que procedieron a realizar la limpieza y curación de las heridas utilizando el botiquín de primeros auxilios con el que cuentan, además de aplicar los conocimientos adquiridos mediante capacitación.

Minutos después arribó al lugar un hombre que se identificó como hijo de la mujer, quien confirmó que no requerían la intervención de servicios de emergencia.

Tras agradecer el apoyo brindado por los elementos de la Dirección de Tránsito Estatal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), ambos se retiraron del sitio con rumbo a su domicilio.