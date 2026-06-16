1.-La Universidad Autónoma de Tamaulipas, estará en condiciones de validar, de manera oficial, las habilidades de trabajadores, técnicos y artesanos.

El Rector de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO confirmó que la acreditación nacional, permite a la Universidad respaldar conocimientos prácticos, para que una persona sin carrera académica, pero con ejercer un oficio durante años, pueda obtener un certificado que lo avale con carácter oficial, a efecto de que pueda continuar y mejorar su desempeño profesional.

Lo más importante, es que la UAT se consolida como una entidad con certificación y evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

La certificación va para quienes han ejercido actividades que tienen que ver con la plomería, mecánica, albañil, técnicos, artesanos, entre otros.

2.- Total incertidumbre impera en el Comité Ejecutivo de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, donde se vive una campaña abierta y franca, contra el actual secretario general del SNTE en el Estado ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO.

Hay quienes aducen que el político termina su periodo en diciembre de este año y que por lo mismo, se mueven en el escenario magisterial ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, la dupla de NAIF HAMSCHO y ABELARDO IBARRA.

Nos comentan que a nivel nacional, hay varias secciones que están pendientes de renovación, toda vez que el periodo para el que fueron electos los actuales secretarios terminó conforme a los estatutos internos.

Los únicos que se han mantenido leales e institucionales hacia el político RODRÍGUEZ TREVIÑO, son su secretario ULISES RUIZ y quien está al frente del Sartet MARIANO LARA SALAZAR, que si bien tienen aspiraciones por la secretaría general de la Sección 30 en Tamaulipas, son respetuosos de los tiempos.

3.- Por último, alguien de mala fe le habló al oído al director de Caza y Pesca EDUARDO GARCÍA REYES y lo encantó con la idea de aspirar a la presidencia municipal de Ciudad Victoria en la próxima elección intermedia.

Por ello, en sus ratos libres como servidor público ha sostenido reuniones o encuentros con ciertos grupos de la sociedad que, si bien representarían votos, serían insuficientes para triunfar en la contienda de alcalde.

Y es que, si bien tiene derecho a aspirar como a respirar GARCÍA REYES, con los pies en la tierra, lo mejor que debería hacer, es terminar su encomienda, antes de encuerdarse con la idea de ser candidato. EN FIN.

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