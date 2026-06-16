En este mes de junio vaya que han estado intensas las lluvias en Tamaulipas y particularmente en Victoria capital.

Son días en que un buen de viviendas padecen goteras, de pocas a demasiadas.

Ya en el tema de la vivienda hemos de señalar que el diputado Armando Zertuche Zuani subió este martes a tribuna en el Congreso de Tamaulipas para solicitar en forma respetuosa y firme que funcionarios de la Secretaría estatal de Desarrollo Urbano se apliquen y hagan ya una campaña informativa para prevenir y contribuir a evitar que las familias, personas, que rentan una vivienda sean víctimas de excesivos cobros de arrendamiento.

El legislador Armando Zertuche argumenta que hay límites de cobranza de arrendamiento establecidos en el Código Civil del Estado, señala además el diputado que el artículo 4 constitucional precisa que toda familia tiene derecho a una vivienda propia y decorosa. Y que les debe apoyar en este derecho.

En su intervención en la tribuna del Congreso de Tamaulipas, el diputado Armando Zertuche Zuani ilustro que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en tierras tamaulipecas existen 1 millón, 699 viviendas de las cuales el 20 por ciento son habitadas por familias que tienen que pagar una renta en razón de que carecen de vivienda propia. Y además en varias ciudades de Tamaulipas un buen de estudiantes tienen que vivir en cuartos, departamentos o casas rentada.

Así ocurre que actualmente son poco más de 200 mil las casas habitación que son rentadas, ocurriendo casos en que el dueño de dichas viviendas incurre en constantes y abusivos incrementos en la renta, lo que ocasiona que muchas veces las familias tengan que destinar entre el 30 por ciento, y hasta el 40 por ciento de sus ingresos para poder cubrir, pagar la renta de dichos inmuebles.

Zertuche Zuani dejó en claro en su intervención que urge, se hace necesario una intensa campaña informativa para que las familias, las personas que carecen de vivienda propia ya no sean víctimas de abusos en la cobranza.

VICTORIA CON UN BUEN DE ASPIRANTES A LA ALCALDÍA

Les comporto que en grande el número de servidores públicos que andan en abiertas campañas para convertirse en abanderados del partido en el poder, del partido gobernante qué es el partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, para la candidatura a presidente municipal de Ciudad Victoria.

Son poco más de una docena los suspirantes a candidato, figurando lo mismo mujeres legisladoras que funcionarios del gobierno estatal y gobierno municipal, así también anda por ahí el hijo de una prima del Presidente… así le dice la Dra. Claudia… Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, en estos días, las redes sociales estallan en elogios para los aspirantes y también estallan en descalificaciones… que llegan hasta la grosería.

Algo que también mantiene a muchos ciudadanos en el interés en el tema político… Es saber si la candidatura estará abierta tanto para mujeres como hombres, o sí solamente las mujeres tendrán derecho a anotarse como aspirantes a gobernar… Victoria City, Victoria Ranch, como muchos la llaman. Así las cosas. NOS VEMOS.