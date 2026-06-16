Llera, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron auxilio a un adulto y un menor de edad tras registrarse la volcadura de un vehículo sobre la Carretera Federal 85, en el tramo Victoria-Llera.

El accidente fue detectado durante recorridos de seguridad y vigilancia a la altura del kilómetro 192, donde personal comisionado a la Estación Segura Aeropuerto ubicó la unidad volcada a un costado de la cinta asfáltica, en un barranco.

Los ocupantes del vehículo señalaron no presentar lesiones. De acuerdo con el conductor, perdió el control de la unidad debido al pavimento mojado y la lluvia, provocando que derrapara.

Ante las condiciones climatológicas, el personal de Apoyo Carretero trasladó a los afectados a la Estación Segura Aeropuerto para resguardarlos y brindarles apoyo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhortó a la población a conducir con precaución, especialmente ante la presencia de lluvias en distintos municipios de la entidad.