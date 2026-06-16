Siempre nos han dicho que el dialogo, es decir, conversar es una de las estrategias de comunicación para fortalecer al ser humano, a la familia, a la comunidad, en fin, a la humanidad. El dialogo es la base para lograr acuerdos, para negociar, para lograr consensos. Sirve, para algo tan simple: comunicarnos, para entendernos.

Mientras no hay conversación, dialogo, es como si los protagonistas de un evento, miraran hacia otro lado. Recuerdo que, en la preparatoria, en una asamblea, de pronto se paro un compañero y grito: parecemos un carro sin ruedas, no avanzamos; no avanzamos, agrego, porque todo mundo habla a lo loco, no hay propuestas.

El problema del dialogo es que, en mas de una ocasión, uno de los protagonistas no quiere dialogar. Recuerden como se comporto AMLO como presidente: nunca hablo con la oposición, como si no fueran mexicanos; no fue al Congreso, dijo, para evitar que se manchara su investidura presidencial.

La cuestión, entonces, el dialogo o la conversación requiere, es imperativo, que ambas partes quieran conversar. Y da tristeza que la presidenta CSP, afirme que por el momento no hay dialogo con los maestros de la coordinadora; en todo caso, hace notar, para eso están las dependencias directamente involucradas: Gobernación y el ISSSTE.

La coordinadora demanda una reunión con la presidenta. Y esta manifiesta firmeza en su postura: no. No lo dice, pero esta a la vista: la coordinadora, lo único que desean escuchar, es que van a derogar la ley del ISSSTE, que les darán un aumento del 100% y que tendrán mejores pensiones. Mientras no les digan eso, para ellos, no hay dialogo… y dialogar, en todo, caso es la oportunidad de negociar. Y eso, precisamente eso, es lo no quieren hacer.

Recuerdo una anécdota de Luis Humberto Hinojosa, el famoso Oso, de cuando era subsecretaria en educación. Era líder sindical en Nuevo León, había un problema en una escuela y los cito: les dijo, voy a una ceremonia, regreso como en una hora: ustedes crearon el problema, lo conocen, así que hablen, póngase de acuerdo… si no lo hacen, al regresar tomare un acuerdo y se tendrán que aguantar. Lo resolvieron.

El paro de la coordinadora, sus bloqueos, no se acaban porque para ellos no hay punto de negociación: que les den lo que piden, solo eso… y afirman: gran error finalizar las conversaciones, podría haber más coraje. Los puntos están en las iees, mientras el que la lleva es el comercio, la ciudad y hasta los niños, los alumnos.