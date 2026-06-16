Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dentro de las actividades de proximidad social realizadas por el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal se llevó a cabo una visita a la

Escuela Secundaria Técnica Número Seis “Lauro Aguirre” ubicada en la Calzada General Luis Caballero de Ciudad Victoria.

Ante un auditorio de aproximadamente 470 estudiantes, se realizó una demostración del material utilizado en el adiestramiento canino.

Asimismo, en este espacio de convivencia, las y los alumnos conocieron a integrantes de este agrupamiento y los servicios que realizan de acuerdo a las diferentes especialidades de los canes, como lo son la búsqueda de narcóticos, explosivos, papel moneda, entre otros.

A través de la proximidad social, la Dirección de Agrupamientos Policiales refuerza la cercanía y confianza de la ciudadanía con sus fuerzas de seguridad, factor que es clave en la prevención y combate al delito.