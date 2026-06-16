Dicen que en política no hay casualidades y la serie de “protestas” que se han dado en contra de la Secretaria de Educación tienen un remitente, de esos que tiran y esconden la mano, de esos que cobardemente se esconden en las redes sociales y que no dan la cara.

Para nadie es desconocido la serie de piedras en el camino que desde la Sección 30 Arnulfo Rodríguez Treviño pone una y otra vez al Secretario de educación, quien desde su llagada no ha hecho otra cosa más que atender y resolverle a los maestros,plazas cambios de adscripción, pagos pendientes y otra serie de trámites que la misma Sección 30 teníaentrampados.

Lo cierto es que vale dejar las cosas claras, mientras que por un lado la Secretaria de Educación avanza, resuelve, designa y da solución a las demandas de los trabajadores de la educación, desde la sección 30 continúan haciendo maldades y tratando de empeñar la imagen de quien se ha dedicado a trabajar.

Ya aclaro el Secretario Miguel Ángel Valdez García, que lo registrado en Nuevo Laredo sólo fue un mal momento y sin mala intención que ofrece una disculpa por el hecho. Y hasta tomó cartas en el asunto por aquello de que faltan maestros, tema precisamente tratado en la toma de posesión del nuevo titular del CREDE, aunque quieran seguir abonando al desprestigio y el trabajo que día a día realiza en territorio el ex rector de la ULSA.

Por cierto, que la grilla que la momia y sus candidatos realizan desde la Sección 30 del SNTE no es solo contra la autoridad por no sancionar a los aspirantescontrarios al proyecto de Arnulfo, no, también es en contra de quien asista, atienda y vea como posibilidades por lo pronto a Enrique Meléndez Pérez, Abelardo Ibarra Villanueva y Naif Hamscho.

Mire que darse el lujo de amenazar a directivos y supervisores hasta por invitar de padrinos a los aspirantes antes mencionados y dejar fuera de la jugada a los agentes de ventas de la 30.

Esto apenas empieza, e insisto, en política nada es casualidad en tiempo de elecciones no hay amigos hay un juego de intereses y una lucha encarnizada por el poder y desde luego que el cacique de la 30 quiere perpetuarse en el poder como en los viejos tiempos, no tiene llenadera.

Vale dejar en claro que, los maestros no se equivocan dos veces y aunque Ulises ya compro títere, no creo que los trabajadores de la educación quieran echarse unos años más emproblemados por la irracionalidad, el conflicto y los malos entendidos con la autoridad gubernamental y sindical, la falta de acuerdos y las acciones porriles solo afectan a sus agremiados y por supuesto votar por un candidato de Arnulfo es votar por el encono y la diatriba.

DOS.- La decisión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de fortalecer su papel como entidad certificadora de competencias laborales representa uno de los avances más importantes en materia de inclusión educativa y desarrollo profesional en el estado.

En la actualidad existe un amplio sector de la población que ha construido su experiencia a través de años de trabajo, aprendizaje práctico y esfuerzo cotidiano. Hoy, gracias a la gestión de la administración rectoral de Dámaso Anaya Alvarado, esos conocimientos podrán contar con un reconocimiento oficial que les otorgue mayor valor y oportunidades.

La certificación de oficios como plomería, mecánica, albañilería y otras actividades productivas mediante los estándares del CONOCER demuestra una visión moderna y socialmente comprometida de la Universidad. Se trata de reconocer que el talento y la capacidad no siempre se adquieren dentro de un aula, sino también en los talleres, en los campos de trabajo y en la experiencia acumulada durante años.

Bajo el liderazgo de Dámaso Anaya, la UAT ha impulsado una política de vinculación que acerca la institución a las necesidades reales de la sociedad tamaulipeca. La certificación otorgada recientemente a artesanos de la Cuera Tamaulipeca, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un ejemplo claro de cómo la Universidad contribuye a preservar tradiciones, fortalecer la identidad regional y generar mejores condiciones para quienes viven de su talento artesanal.

La apertura de espacios especializados para la certificación de competencias, así como el proyecto para ampliar estos servicios a Ciudad Victoria, confirma que la actual administración universitaria apuesta por una educación con impacto social directo. No se trata únicamente de formar profesionistas, sino de ofrecer herramientas que impulsen la movilidad laboral, la competitividad y el reconocimiento del trabajo bien hecho, hay que decirlo.