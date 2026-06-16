Güémez, Tamaulipas. Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo durante el traslado de materiales para la construcción del acueducto Guadalupe-Victoria, con el objetivo de garantizar la seguridad de trabajadores y automovilistas que circulaban por la Carretera Federal 70.

El operativo se realizó a la altura del kilómetro 30 del tramo Victoria-Soto la Marina, donde personal de la Estación Segura B1 efectuaba recorridos de vigilancia como parte del esquema Carretera Segura.

Durante las labores, representantes de la empresa encargada del proyecto solicitaron apoyo para el abanderamiento y control de vialidad debido al movimiento de tubería utilizada en la obra hidráulica.

La intervención se llevó a cabo en una zona con curvas y visibilidad limitada, permitiendo un traslado seguro del material desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 28, en las cercanías de la Planta de Rebombeo número 1 de la presa Vicente Guerrero.

Con estas acciones se brindó protección a alrededor de 100 vehículos que transitaban por el área, sin registrarse incidentes durante el operativo.