Autoridades de los tres niveles de gobierno establecieron una ruta técnica de análisis e investigación para proteger el entorno, determinar el origen del material localizado y atender la situación con responsabilidad ambiental

Ciudad Madero, Tamaulipas.Junio 16 de 2026– Para proteger el entorno, dar certeza a la población y atender de manera inmediata la presencia de una mancha de hidrocarburo con sedimentos en un costado del río Pánuco, autoridades de los tres niveles de gobierno establecieron acciones coordinadas de análisis e investigación, bajo el mando de la Secretaría de Marina.

La reunión fue presidida por el comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, con el propósito de definir líneas de trabajo que permitan contener la problemática, identificar el origen del material localizado y determinar, con base en estudios técnicos, el posible daño ambiental, así como las sanciones o multas que correspondan conforme a la normatividad aplicable.

En su participación, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, externó el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para atender este tipo de situaciones ambientales de manera responsable, cercana y coordinada con las distintas áreas del Gobierno Federal, a través de la SEDUMA y de la Procuraduría Ambiental y Urbana (PAUT).

En este sentido, las instituciones acordaron mantener un canal permanente de comunicación, realizar estudios y muestreos, además de determinar los límites permisibles del producto encontrado, con el objetivo de contar con información precisa antes de establecer responsabilidades.

La atención del caso se realiza con un enfoque preventivo y técnico, priorizando la protección del río Pánuco, la seguridad de las comunidades cercanas y el cumplimiento de la ley ambiental.

En el encuentro participaron el delegado de la SEMARNAT, Horacio del Ángel Castillo; el delegado de la PROFEPA, Jorge Rubalcava Castillo; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; así como representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su disposición para trabajar de la mano con la Federación y los municipios para atender los retos ambientales con seriedad, coordinación y sentido humano.