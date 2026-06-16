—SUPERVISA CARMEN LILIA LA TRANSFORMACION URBANA EN NUEVO LAREDO.

Considerado como uno de los cuellos de botella más sensibles del país, en materia de seguridad patrimonial y dignidad social, el tema de la vivienda y sus grandes resultados, es motivo hoy de reconocimiento nacional, para Tamaulipas y su gobernador AVA.

Para beneficio de sus familias asentadas en las principales urbes de nuestra geografía, la construcción de vivienda en Tamaulipas, supera las 45 mil casas-habitación en siete de nuestros principales municipios. Ciudad Victoria es uno de los lugares más beneficiados. Pero el programa abarca las tres regiones de la entidad.

Recientemente nuestro estado alcanzó el 60 por ciento de su meta estatal en este estratégico renglón de las políticas públicas.

Actualmente la entidad federativa que gobierna el mandatario estatal más elogiado por Palacio nacional, es la número uno del país, en mantener el mayor número de viviendas del INFONAVIT. En solo nueve meses, ya ha dado inicio la entrega de hábitat para la clase trabajadora asentada en los entornos citadinos de la entidad, tanto en esta capital, como en otras ciudades hermanas.

—-Una familia, un hogar, una certeza. Eso es lo que significa gobernar con resultados, publicó Villarreal Anaya desde su espacio en las pasarelas virtuales, refiriéndose a los altos indicadores en construcción de vivienda.

Lo anterior confirma lo que a diario se comenta en plazas públicas y lugares donde las familias tamaulipecas acuden o se congregan:

Que infamias y campaña de lodo, como la de los Ángeles Times, lejos de frenar la agenda de apoyos y alianzas ciudadanas del gobernador AVA, están intensificando la aplicación de políticas públicas, en favor de la gente más necesitada.

————–LOS GOLES SOCIALES DE AVA—-

Son 26 nuevas canchas deportivas, como una especie de vivero social, de las cuales seguramente nacerán al escenario del deporte escolar y amateur, miles de jóvenes competitivos, en la ruta del porvenir.

Adicionalmente se han rehabilitado 43 espacios del ejercicio físico, para beneficio de las familias tamaulipecas. Atrás quedaron los tiempos en que los pequeños campos de futbol o beisbol, se les veía abandonados y cubiertos de hierba.

El gobernador la ha metido el acelerador a su agenda de los 43 municipios. Recientemente estuvo en Aldama, donde se reunió con Nohemi Sosa la alcaldesa de ese pueblo tamaulipeco, considerado entre las regiones pecuarias más prósperas del país.

—Y seguimos avanzando en Aldama. Que gusto trabajar de la mano con la alcaldesa Nohemi Sosa. Su municipio es orgullo de Tamaulipas por su gente trabajadora, sus ríos, su ganadería, y sus hermosas playas que tanto disfrutamos. Seguimos avanzando por el bienestar de las familias tamaulipecas.

En otro rubro, el de la protección civil estatal, Américo exhortó a la población para que sigan las indicaciones de los organismos gubernamentales de protección civil. Y ante alguna emergencia derivada de estos fenómenos naturales, recordó que el número 911 está disponible las 24 horas.

————-SUPERVISA CARMEN LILIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA—

Este martes, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas acudió a supervisar la obra del nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario. Vestida con una blusa color beige y jeans, la mujer que es considerada por las firmas más respetables como la mejor evaluada entre los alcaldes del país, trae un ritmo de trabajo bastante alto.

—–Nos seguimos comprometiendo a dar resultados y a seguir chambeando como el primer día, dijo la alcaldesa, al final de uno de sus acostumbrados recorridos de supervisión y evaluación de obras municipales. Aquí estoy a sus órdenes, les mando un abrazo fuerte.

Carmen Lilia inició la semana con el impulso al programa de piso firme, en beneficio de miles de familias neolaredenses.

—Gracias al programa de piso firme, familias de nuestra ciudad, hen mejorado las condiciones de sus hogares, contando ahora con espacios más seguros, dignos y cómodos para el bienestar.

La agenda del lunes, dio inicio con los honores a los símbolos patrios, todo ello en el marco del 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, un 15 de junio de 1948.

Este pasaje histórico narra el momento memorable, cuando 17 familias mexicanas, decidieron cruzar el río Bravo, para instalarse en nuestro territorio, preservando así su nacionalidad. Y refrendando el respeto por sus raíces nacionales.