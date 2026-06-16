Altamira, Tamaulipas.Junio 16 de 2026- Con 100 mil pesos en premios para la categoría élite, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas anunció la 4ª edición del Triatlón Astri Ichich Tenek, un referente que se está consolidando como uno de los eventos más relevantes del deporte de resistencia en el noreste mexicano, atrayendo a atletas de alto nivel de todo el país.

“Impulsado desde el primer día de su administración por el gobernador Américo Villarreal Anaya, este triatlón representa el firme compromiso del Gobierno del Estado con la promoción del deporte, la vida saludable y el turismo deportivo en Tamaulipas”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo.

Informó que la playera oficial que vestirán, las medallas que premiarán el esfuerzo de los atletas y el desglose de las categorías de la competencia y los pormenores del evento se dieron a conocer en la zona sur por autoridades de Turismo, municipios y por As Deporte.

En el evento se contará con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, además de 45 elementos de seguridad privada, cinco ambulancias repartidas en todo el trayecto, así como apoyo de embarcaciones y equipos acuáticos.

El funcionario estatal dijo que en la justa deportiva que se realizará el sábado 11 de julio, se espera la participación de más de 1,150 atletas provenientes de la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Valle de Texas, entre otros destinos más, y aún pueden inscribirse para participar.

Las modalidades de participación son:

– Triatlón Sprint (individual y relevos) – natación 750 m, ciclismo 20 km y carrera 5 km.

– Triatlón Olímpico (individual y relevos) – natación 1,500 m, ciclismo 40 km y Carrera 10 km.

– Duatlón Sprint (individual) – carrera 5 km, ciclismo 20 km y carrera 2.5 km.

Cabe destacar que a las y los participantes en las categorías por edad solo se entregará trofeo a los tres primeros lugares; para mayor información, consultar la convocatoria.