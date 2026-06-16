Cd.Victoria,Tamaulipas.-El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), llevó a cabo la entrega de constancias a las niñas y los niños foráneos que participaron en el programa “Niñas y Niños Diputados por un Día 2026” y que estarán presentes en la sesión solemne, que tendrá verificativo mañana martes 16 de junio en el Honorable Congreso del Estado.

Durante el acto, las autoridades electorales recibieron a nueve niñas y niños provenientes de distintas regiones de Tamaulipas, que obtuvieron la representación infantil derivada de un ejercicio democrático electoral realizados en sus respectivos planteles educativos.

En su mensaje de bienvenida, el Consejero Presidente del IETAM, Mtro. Juan José G. Ramos Charre, felicitó a las y los participantes por haber sido electos por sus compañeras y compañeros de escuela.

“Ustedes representan a quienes depositaron su confianza en este ejercicio de participación infantil. Fueron seleccionados entre 188 alumnas y alumnos que participaron en las distintas escuelas del estado”, expresó.

Asimismo, reconoció el acompañamiento y apoyo brindado por madres y padres de familia, así como del personal docente, destacando que la experiencia que vivirán en el Congreso del Estado será significativa para su formación cívica y democrática.

Por su parte, el Consejero Electoral Mtro. Eliseo García González, presidente de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, encabezó un diálogo y convivencia con las y los diputados infantiles electos, quienes compartieron las experiencias vividas durante las distintas etapas del programa.

Cabe recordar que los procesos electorales escolares se desarrollaron durante el mes de marzo e incluyeron la integración de consejos electorales escolares, la conformación de partidos políticos estudiantiles, la realización de campañas y debates infantiles, la jornada electoral y la entrega de constancias a las y los ganadores.

Las y los participantes que acudirán a la sesión solemne en el H. Congreso del Estado son, entre otros, las niñas y niños de los municipios de Jaumave, Nuevo Laredo, Reynosa, Abasolo, Hidalgo y de González, respectivamente.

En el evento estuvieron presentes el Consejero Presidente del IETAM, Mtro. Juan José G. Ramos Charre; el Consejero Electoral Mtro. Eliseo García González, presidente de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica; la Consejera Electoral Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, y el Consejero Electoral Lic. Alfredo Díaz Díaz.

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