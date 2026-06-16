Cd. Victoria, Tamaulipas.- En su tiempo el Presidente López Obrador llamó al periódico gringo The New York Times como “pasquín inmundo”, y no se equivocó.

El “prestigioso” medio había publicado en febrero de 2024 que, en 2018, siendo candidato a la Presidencia, AMLO y sus hijos habían recibido millones de dólares del crimen organizado, según datos que funcionarios del gobierno estadounidense habían “filtrado” a los reporteros.

Resultaron falsedades y calumnias, mentiras, como lo dijo el tabasqueño.

Donde quiera se cuecen habas… Allá también haychayoteros, o buqueros, como se le dice a la prensa convenenciera en nuestro país.

Fue todo un cuento de que “testimonios de informantes” y “transferencias de dinero”, y que la DEA y que la CIA y que el Departamento de Justicia.

El presidente López les respondió sin titubeos, no solo al Times sino a ProPublica DW y otros que decían -siempre con “fuentes confidenciales”- que el movimiento guindarecibió dinero de los criminales en las campañas del 2006 y 2028.

En su vida como político lo acosaron siempre, tanto que, a finales de 2016 López presentó demanda por daño moral en contra de Wall Street Journal, por publicar que, en su declaración de bienes, olvidó reportar departamentos de su propiedad en Coyoacán.

Semanas después el Street rectificó y el entonces presidente de Morena, vía su abogado Julio Scherer Ibarra,retiró la demanda en tribunales gringos.

Igual la periodista Anabel Hernández publicó una sarta de descabelladas historias -sin pruebas- de presuntas relaciones del crimen con López Obrador y su equipo, que fueron mentiras. Los “güeros” no tenían expedientes ni enderezaban investigaciones.

Viene lo anterior porque el Gobernador Américo Villarreal Anaya declaró este lunes a la prensa, estar analizando y consultando con asesores legales, la posibilidad de de demandar en suelo gringo al periódico LA Times, al publicar falsamente que le habían quitado la visa y esinvetsigado por el gobierno americano.

En las horas siguientes a la publicación, el médico salió al frente, dio la cara y refutó los señalamientos calificándoloscomo difamaciones.

A días de aquel desmentido, AVA sigue dispuesto a que el medio -y los que replicaron en México- reparen el daño y la imagen pública de él como funcionario. Lo menos es una aclaración, un desmentido o “reversa” del periódico y su autor. Ir más allá implica indemnización millonaria por infringir sufrimiento emocional, angustia mental y descrédito reputacional.

La “propaganda disfrazada de noticia” se da aquí y en China, como dicen, y los intereses políticos y partidistas existen en todos los países.

Con la declaración de análisis de demandar, o bien que efectivamente proceda legalmente, a la próxima que intenten mentir a través de sus “investigaciones” periodísticas, los comunicadores la pensarán dos veces.

Américo hizo punta de lanza. Con seguridad en los siguientes meses habrá más funcionarios que responderán sin miedo ante la guerra de lodo que viene del lado americano en el afán de desprestigiar a México.

Es el único camino que queda a la sociedad, independientemente de si se trata de políticos, para defenderse de la sarta de difamaciones que arrecian en redes sociales y medios de dudoso valor moral. Atacan y esconden la mano.

“Cobardes que no dan la cara” les llamó el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, al abordar con los reporteros el tema de guerra de lodo de que es objeto junto con el Congreso del Estado.

“Personas que escriben sin sustento, sin fundamento o ligas que mandan vía redes para generar inestabilidad”, agregó tajante.

Desde la oscuridad anónima parecen tenerle miedo a Prieto ¿por qué? No quiere ser Gobernador y, si acaso, su partido lo nominaría candidato a la presidencia de Reynosa. Méritos los tiene.

-¿Fuego amigo o de los adversarios?

-No lo se. El punto es que, si llega a ser fuego amigo, que espero que no, que entendamos que todos estamos en el mismo barco.

Una de las últimas acusaciones es que la bancada deMorena en la legislatura está fracturada, lo que desmintió categórico: Yo veo un grupo parlamentario compacto donde estamos atentos al trabajo del Congreso, pendientes de las políticas públicas de la 4T.

Prieto sabe muy bien: “La cohesión de un grupo parlamentario no se acredita en redes sociales, sino en el trabajo legislativo cotidiano”.

Y recordó la frase del Gobernador AVA en fecha reciente: “La verdad no se construye con mentiras”.

El camino para hacer frente a difamaciones ydenostaciones es ese: Salir a decir la verdad en los mismos medios. Es el antídoto. Las versiones sin sustento caerán por su propio peso.

En la UAT, destaca la evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), que permite a la casa de cultura validar habilidades de técnicos y artesanos. Dijo el Rector Dámaso Anaya que la acreditación permitirá respaldar conocimientos prácticos de personas que han ejercido un oficio durante años sin una carrera académica, para obtener un certificado oficial que los avale para continuar y mejorar su desempeño.

En Victoria capital, el ayuntamiento que preside Eduardo Gattás Báez distinguió a 330 estudiantes y maestros de primaria con la medalla Guadalupe Victoria, que se otorga por excelencia académica y dedicación a la docencia.

“Detrás de cada medalla hay más que una calificación, hay horas de estudio, esfuerzo, constancia y sueños”, dijo el alcalde en la ceremonia habida en el Polifórum Victoria.