A menos de 10 cuadras de la Casa Blanca y su Oficina Oval, en la que despacha Donald John Trump, el muy frustrado suspirante al Premio Nobel de la Paz, se exhibe en papel el archivo de 3.5 millones de documentos sobre los delitos del financiero y empresario de la paidofilia, Jeffrey Epstein, quien acompañado o asociado a un exclusivo círculo de hombres de la oligarquía estadunidense y trasnacional, en la que por supuesto se incluye al marido de Melania Trump, abusaron sexualmente de más de 1 400 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad (niñas y adolescentes).

Los corresponsales Jim Cason y David Brooks reportan que la “sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein” presenta los documentos de 3 400 volúmenes que en total pesan más de 7 toneladas, como parte del proyecto del Institute for Primary Facts que comenzó primero en Nueva York y después fue trasladado a la capital de Estado Unidos. Más tarde continuará en una gira por otras ciudades.

En los documentos, dicen los dos periodistas, hay más de 38 000referencias al ya muy costoso para el erario y celebrado octogenario Donald John, su esposa la yugoslava Melania y su club privado en Mar-a-Lago, en Florida. Y que en el segundo piso hay 1 400 velas, una por cada víctima, “sobrevivientes de Epstein. Cada vela representa la vida de una niña”, de acuerdo con lo dicho por David Garrett, uno de los organizadores del proyecto, a The Washington Post. La idea es que la gente pueda ver los documentos del escándalo que, hasta ahora, rehúsa desaparecer. DJT y su primer círculo gubernamental que hicieron lo indecible para que no fueran divulgados a pesar de que lo prometió en la segunda campaña para administrar al imperio en declive y, finalmente, se vio obligado por la presión de sus seguidores a aceptar que se conocieran, pero muy censurados para maquillar al sexópata y sus socios.

El recuento de la exposición registra cómo Epstein se declaró culpable de pagar a menores de edad por sexo en 2008, pero cumplió una corta condena en prisión. Nuevamente fue arrestado en julio de 2019, con base en una acusación del Departamento de Justicia que alegaba que tuvo sexo con una adolescente de 14 años, entre otras. Un mes más tarde, mientras aguardaba su juicio en Nueva York, fue encontrado muerto en su celda, y se determinó que cometió suicidio, pero muchos creen que “lo suicidaron”. En 2022, su asistente y novia, Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión por conspirar con Epstein para abusar sexualmente de menores de edad.

En el caso del conocido como el Club de Epstein la impunidad es el rasgo distintivo de la conducta de las autoridades judiciales. Y del Departamento de Justicia que no es autónomo –como la mexicana Fiscalía General de laRepública– sino dependiente de las órdenes y el estado de ánimo de bipolar Donaldo Juan, y muy poco se puede esperar, salvo que la ciudadanía obligue al gobierno de Trump a ponerse la soga al cuello.

Por el contrario, 23 de las víctimas sexuales cuyos nombres fueron divulgados por el gobierno de Donald John sin su permiso, permanecen amenazadas de muerte, informaron a la agencia inglesa Reuters. Algunas incluso se vieron obligadas a adquirir armas de fuego para su protección.

La denuncia del Club de Epstein forma parte de las multitudinarias manifestaciones de protesta contra el gobierno de DJT en meses recientes, y como bien dicen los colegas, “ha pasado a ser parte de la narrativa política y cultural del país (https://www.instagram.com/reels/DW_rPD6ROhy/)”.

Acuse de recibo

La Cancillería informó que las delegaciones de Estados Unidos y México destacaron los resultados obtenidos mediante acciones coordinadas, como la reducción de 76% en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de EU y la disminución de 22.1% de las muertes por sobredosis asociadas al consumo de opioides sintéticos; esto tras la reunión del Grupo Bilateral de Implementación. Y los jefes y mecenas del relato del “narcogobierno” guardan silencio sepulcral. (…) Epigrama de Mentor: “Quieren sacar a Morena / pero tendrían que votar / por el Prián y, qué pena, / nadie se quiere aventar.” (…) Dice Humberto Musacchio sobre los comicios en Coahuila: “Algunos comentaristas han presentado lo ocurrido como un éxito de Alito, líder priista, pero no hay tal: la eminencia gris en este proceso fue Rubén Moreira, hombre culto y político inteligente, conocedor de la entidad que gobernó y donde es respetado”. Un año antes elogió a Francisco Labastida Ochoa, mientras se come vivas a lideresas de la 4T. (…) La vecina Ara Linda aclara que el cobro doble en Farmacias Similares, de Maestros y Clavelinas, en Azcapotzalco, fue responsabilidad de BBVA que ya le restituyó el dinero; se disculpa por el error de apreciación cometido. (…) Al recordar a Ernesto Guevara de la Serna (el Che) en el 98 aniversario de su nacimiento, evocaron en Cuba su advertencia para todos los tiempos: “En el imperialismo no se puede confiar ni tantico así, nada”.

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