Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y promover la cultura de la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en la Séptima Sesión del Consejo Técnico Escolar de la Zona 63 de Educación Preescolar, Sector 7.

La jornada, realizada en coordinación con la Dirección de Programas Transversales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas en el Auditorio de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, permitió brindar herramientas al personal docente para identificar, atender y canalizar oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de niñas y niños.

Durante el encuentro se desarrollaron los conversatorios “Protocolo de Prevención, Detección y Actuación en el Sistema Educativo”, “Protocolos de Atención ante Situaciones de Violencia” y “Prevención del Abuso Sexual Infantil”, enfocados en reforzar la respuesta de las comunidades escolares ante posibles casos de violencia o vulneración de derechos.

Asimismo, personal de la Fiscalía informó sobre los servicios de atención disponibles, destacando el trabajo de la Fiscalía Especializada en los Delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes y Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), además de los trámites y servicios que pueden realizarse mediante Fiscalía Digital.

Con estas acciones, la Fiscalía de Tamaulipas refrenda su compromiso de fortalecer la prevención, capacitación y coordinación con el sector educativo para generar espacios más seguros para niñas, niños y adolescentes.