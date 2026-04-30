Aún no inicia la temporada de huracanes, pero en las costas sinaloenses ya se sienten los vientos que amenazan con derribar a muchos encumbrados de aquel estado.

El huracán viene del país del norte y ya llegó a suelo sinaloense, pero además amenaza con avanzar en territorio mexicano, hacerlo como reguero de pólvora encendida.

Por lo pronto, ya corrió por todo el país y más allá de las fronteras la noticia de la tormenta que azota a Sinaloa, acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos contra su gobernador y nueve colaboradores, no de cualquier cosa, son por narcotráfico, delincuencia organizada y muchas linduras más.

Todos los medios de comunicación nacional, queriendo o no, dieron a conocer que truenos y centellas están cayendo sobre el gobernador de Sinaloa, RUBEN ROCHA MOYA, luego de que desde NY señalaron al mandatario de aquella entidad de un montón de linduras, entre ellas el de asociación delictuosa, sobornos y utilizar el cargo para garantizar traslados de sustancias prohibidas, como fentanilo, a la unión americana.

ROCHA MOYA se defiende, en un comunicado que difunde en redes sociales, dice que rechaza las acusaciones porque no tienen sustento, además, quién sabe si como advertencia o tratando de que toda la 4T y el partido en el poder le defiendan, asegura que ese señalamiento no es solamente para él es para los liderazgos de su movimiento.

Afirma ROCHA que se aclarará todo y no pasará nada, los cibernautas le dicen que confían en él y le piden que vaya hasta NY para aclarar el asunto como debe ser, pues el que nada debe nada teme.

Como dijera La Chimoltrufia, será el sereno, pero por lo pronto RUBEN ROCHA MOYA ESTA EN EL OJO DEL HURACAN y el que un gobernador en funciones tenga esas fuertes acusaciones del país más poderoso del mundo, donde no dan paso sin huarache, aparte de que antes de actuar hacen una investigación minuciosa, cimbra a la clase política mexicana, el hecho no es cualquier cosa, es algo muy delicado y aunque el mandatario de Sinaloa la libre quedara el antecedente de tal acusación.

Quizá para muchos ciudadanos o políticos el hecho suene a chunga y en redes sociales aparezcan un montón de memes y caricaturas de ROCHA MOYA y TRUMP, quien sabe si el asunto pueda trascender a otra escala, pero por lo pronto, es algo muy delicado, preocupante para el sistema y la política nacional, pues es la primera vez que el vecino país del norte acusa a un gobernador en funciones, y a nueve encumbrados más del Estado de Sinaloa, de estar coludidos con los entes del mal y amenazan con entrar en acción por inundar con sustancias nocivas a su nación.

En fin, la situación es que ayer se dio a conocer que RUBEN ROCHA MOYA es señalado por el gobierno del vecino país del norte por múltiples delitos, y no solo a él, también citan a nueve políticos más, entre ellos un Senador y a un Alcalde a los cuales la Fiscalía y juzgadores del distrito sur de NY solicitan su detención preventiva con fines de extradición.

La Fiscalía General de la Republica ya dio a conocer que no hay pruebas sobre lo que acusan a MOYA, por lo tanto, no pueden proceder a detenerlo y extraditarlo, pero que harán sus propias investigaciones al respecto.

La cancillería mexicana ya dio su postura, la SRE sostuvo que, tras una revisión jurídica inicial, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos, “no cuentan con elementos de prueba”, para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional fue solicitada, y anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer el caso, al señalar que los tratados vigentes contienen disposiciones específicas sobre confidencialidad.

El asunto dará mucho de qué hablar, pero más de que pensar para toda la clase política nacional que seguramente hoy estarán más al pendiente que nunca de todo lo que trascienda en medios de comunicación y redes sociales, las nacionales y las extranjeras.