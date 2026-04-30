De la mano de su esposa Isolda Rendón de Anaya, llegó a las 12: 15 al Centro de Excelencia el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, lde traje color negro y luciendo una corbata negra con vivos color naranja y las siglas UAT. Junto con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María Santiago de Villarreal, el rector y su esposa cruzaron la puerta de acceso a la sede de la ceremonia del Segundo Informe.

En el auditorio del Centro de Excelencia este grupo de cuatro fueron recibidos con un caluroso aplauso por los integrantes de la Asamblea Universitaria, e invitados especiales, entre los que destacaba Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación de Tamaulipas.

Junto al micrófono, tres banderas centraban las miradas. Las banderas era: Al centro, la bandera de México y a su lado, banderas que portaban el Escudo de armas de Tamaulipas, y el logotipo la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

A las 12: 19 pm, al micrófono, el rector Dámaso Anaya dijo: “Expreso un especial reconocimiento por la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya asistencia fortalece el compromiso institucional, con la transparencia y la rendición de cuentas”.

Y dirigiéndose a la Asamblea, el rector Dámaso añadió: “Presento este Segundo Informe de Actividades con un profundo sentido de responsabilidad universitaria, convencido, de que conducir una universidad pública implica, no solo administrar recursos, sino interpretar nuestro tiempo, y orientar el conocimiento, hacia el bienestar colectivo”

Haciendo el balance, el rector dijo: “Quiero platicarles. que cuando inicié mi gestión, teníamos un crecimiento promedio anual de estudiantes, del 1 por ciento en los años anteriores al 2024, y aunque éramos una universidad, con bases sólidas, ya que contábamos con el 87 por ciento de nuestros programas acreditados. Sí, teníamos rumbo… pero aún teníamos retos”.

Tras expresar un breve discurso, a eso de la 1 de la tarde con 48 minutos, el gobernador Américo celebró expresando que “hombro con hombro” la Universidad avanza.

MIGUEL VALDEZ EXPLICA PLAN “TAMAULIPAS EDUCA”

Les comparto que el programa “Tamaulipas Educa” , integrado por 10 objetivos específicos y 100 acciones prioritarias, tiene como propósito consolidar una transformación educativa con enfoque humanista en la entidad, explicó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario destacó que esta política educativa busca dejar una huella duradera en el sistema educativo estatal, retomando la vocación formativa de Tamaulipas y fortaleciendo el papel de la comunidad escolar en su conjunto.

Valdez García señaló que aunque el programa contempla múltiples líneas de acción, se priorizan tres ejes fundamentales: el mejoramiento de la infraestructura educativa, la política de los aprendizajes fundamentales y la revalorización del magisterio.

En materia de infraestructura, destacó el compromiso de garantizar que todos los planteles cuenten con condiciones dignas en servicios básicos, y equipamiento. NOS VEMOS.

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