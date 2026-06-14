Autoridades liberaron parcialmente la vialidad luego de casi cinco horas de bloqueo total en la Carretera Federal 85; continúan las maniobras para retirar los tractocamiones involucrados.

Hidalgo, Tamaulipas.- La circulación en la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey fue reabierta de manera intermitente luego de permanecer cerrada totalmente durante aproximadamente cinco horas debido a un hecho de tránsito registrado en el kilómetro 56, a la altura del poblado Oyama, en el municipio de Hidalgo.

Autoridades informaron que se habilitó un carril en el sentido sur a norte, el cual permite el paso vehicular de manera alternada para ambos sentidos, con el objetivo de reducir la afectación a los automovilistas que transitan por esta vía.

En el lugar continúan los trabajos para la movilización de los tractocamiones involucrados en el accidente, por lo que se mantiene la recomendación a los conductores de extremar precauciones y atender las indicaciones de los cuerpos de auxilio y autoridades viales.

Las maniobras permanecerán activas hasta lograr el retiro total de las unidades y restablecer la circulación normal en este tramo carretero.