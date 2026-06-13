Ciudad Mante, Tam.; 13 de junio de 2026. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la inauguración de tres torneos simultáneos en El Mante: el Torneo Copa UAT Infantil y Juvenil, el Torneo Empresarial de Fútbol Categoría Libre y el Torneo de Voleibol Mixto Categoría Libre consolidando el compromiso institucional con la promoción del deporte, la salud y la convivencia comunitaria.

Acompañado de la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza, así como por directivos universitarios, padres de familia y público en general, el rector Dámaso Anaya dio la bienvenida a los casi mil atletas que participan en estos encuentros deportivos.

Durante su intervención, Dámaso Anaya destacó que para la UAT es una prioridad generar espacios que unen a las familias y forjen la disciplina en las nuevas generaciones.

Subrayó que estas ligas representan una oportunidad clave para fortalecer el tejido social a través de la sana competencia, reafirmando que el deporte es un pilar fundamental en la transformación institucional.

Posteriormente, realizó la Declaratoria Inaugural y ejecutó el saque inicial que marcó el arranque oficial de las competencias.

Por su parte, la presidenta municipal, Martha Patricia Chío de la Garza agradeció el respaldo institucional del rector de la UAT en la celebración de este encuentro que ha convocado la participación de cientos de niños y jóvenes, destacando que esta respuesta impulsa a seguir trabajando de la mano con la comunidad.

El evento protocolario inició con el tradicional desfile de los equipos participantes, seguido

de la participación del grupo de la tercera edad del Gimnasio de la UAT, quienes presentaron una coreografía especial alusiva al mundial de fútbol,

Esta fiesta deportiva reúne a 61 escuadras y cerca de mil jugadores en total. La Copa UAT Infantil y Juvenil registra 33 equipos y 594 niños en acción, en cinco categorías desde los 5 hasta los 14 años. El Torneo Empresarial Categoría Libre tiene una participación de 22 equipos y 330 jugadores inscritos; mientras que el Torneo de Voleibol Mixto en Categoría Libre integra a 6 equipos con la participación de más de 70 hombres y mujeres en la duela.

Con estas acciones, la UAT reafirma su política de vinculación social, extendiendo los beneficios del deporte universitario más allá de las aulas para impactar positivamente en la comunidad tamaulipeca.