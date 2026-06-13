Durante el presente año 2026, autoridades de seguridad han detenido a 20 personas relacionadas con robos cometidos en establecimientos comerciales en Tamaulipas.

De acuerdo con las investigaciones, algunas de las personas detenidas estarían vinculadas con al menos ocho eventos de robo registrados en diferentes zonas de la entidad.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

Se agradece la colaboración de la ciudadanía mediante los reportes realizados al 911, cuya información resulta fundamental para la prevención, atención y combate de los delitos que afectan el patrimonio de las familias tamaulipecas.