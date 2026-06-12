Carlos Eugenio Benítez Orta, empleado de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue detenido en Texas y entregado a autoridades mexicanas en Matamoros; enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

Por Miguel Garay / Julio Loya |Reporteros

Matamoros, Tamaulipas.- Un trabajador de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) que era requerido por la justicia mexicana fue detenido en territorio estadounidense y posteriormente entregado a las autoridades nacionales a través de la frontera entre Matamoros y Brownsville.

Se trata de Carlos Eugenio Benítez Orta, de 46 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con delincuencia organizada, según información oficial.

La captura se concretó mediante una acción coordinada entre autoridades de México y Estados Unidos, luego de que se ubicara al imputado en el estado de Texas. La entrega se realizó en el puente internacional Puerta México, conocido también como el puente nuevo Matamoros-Brownsville.

Tras ser puesto bajo custodia de las autoridades mexicanas, Benítez Orta fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad para dar cumplimiento al mandato judicial que pesaba en su contra.

Posteriormente, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de las autoridades competentes que continuarán con el proceso legal correspondiente.

Hasta el momento, las instancias federales no han dado a conocer detalles sobre los delitos específicos que se le imputan ni sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

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