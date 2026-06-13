Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La circulación en la carretera estatal 126 Victoria–Tula se encuentra suspendida luego de que un tráiler de doble caja se derrapara sobre la cinta asfáltica y terminara bloqueando ambos carriles a la altura del kilómetro 16.

El accidente se registró durante la madrugada de este sábado, lo que obligó a la interrupción total del paso vehicular en este tramo carretero.

En el lugar se mantiene la presencia de elementos de Tránsito Estatal, quienes realizan labores de abanderamiento y coordinación para atender la situación y restablecer la circulación lo antes posible.

Conforme avancen las maniobras para retirar la unidad siniestrada, se prevé que en aproximadamente una hora pueda habilitarse el paso parcial por un solo carril, permitiendo así el flujo controlado de vehículos.