Padilla, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estata de Apoyo Carretero atendió un accidente vehicular en el kilómetro 68 de la Carretera Federal 101, tramo Victoria–Matamoros.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, observaron un vehículo fuera de la cinta asfáltica, con tres personas lesionadas, entre ellas dos mujeres adultas y una menor de edad.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y servicios médicos de emergencia, quienes brindaron la valoración correspondiente a las ocupantes del vehículo.

Posteriormente, las tres personas fueron trasladadas al Hospital ISSSTE en Ciudad Victoria para su atención médica.

El tráfico vehicular se mantiene con normalidad.

Extreme precauciones y conduzca respetando los límites de velocidad.