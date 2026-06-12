Reciben colchones, cobijas y resguardo.

San Fernando, Tamaulipas.- Una familia recibió apoyo y resguardo en las instalaciones de la Estación Segura A-4 Carbonera, perteneciente a la Guardia Estatal, luego de que su vehículo sufriera una falla mecánica en la transmisión.

El conductor solicitó apoyo tras quedar varado durante su trayecto con destino a Ciudad Mante, al no poder continuar su viaje debido a la avería de su camioneta Ford Explorer.

Los elementos de la Guardia Estatal facilitaron el uso de la sala de espera de la estación para que la familia pudiera pernoctar, además de proporcionarles colchones, cobijas y agua para su hidratación, garantizando condiciones básicas de estancia durante la noche.

Este tipo de apoyos forman parte de las acciones de proximidad y asistencia a la ciudadanía en carreteras del estado, particularmente en casos donde los viajeros quedan expuestos por fallas mecánicas o emergencias durante su trayecto.

La familia permanecerá en la Estación Segura bajo resguardo hasta que se resuelva su falla vehicular.