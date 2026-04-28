Por Agustin Peña Cruz*

El regreso de Griselda Carrillo Reyes a la arena pública en Altamira no es una acción aislada ni un hecho que pase desapercibido en la dinámica política local; es, más bien, la expresión de un reacomodo más profundo que atraviesa al sistema partidista mexicano y, en particular, a los territorios donde el capital político se construye tanto desde la gestión pública como desde la cercanía social. La reaparición, tras casi una década de ausencia, se proyecta en una coyuntura donde las narrativas de transformación, el liderazgo femenino y la recomposición de lealtades partidistas convergen con inusual fuerza.

La escena elegida para su retorno no fue improvisada, fue estudiada. La participación en el espacio institucional encabezado por el alcalde Armando Martínez Manríquez, el 30 de abril, acompañada de la donación de bolsas ecológicas en vísperas de la temporada turística, no sólo proyectó una imagen de responsabilidad social, sino que también reintrodujo su figura bajo un encuadre cuidadosamente diseñado: el de una ciudadana comprometida antes que el de una política en campaña. Este matiz resulta fundamental, pues responde a una tendencia vigente en la que los actores políticos buscan legitimarse fuera de los márgenes tradicionales del proselitismo.

Sin embargo, el verdadero momento no radica en ese acto público, sino en su decisión de formalizar su afiliación a Morena, el día de ayer 27 de abril, abandonando de manera definitiva su pasado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este tránsito partidista no está meramente fuera de lugar; representa una apuesta estratégica que refleja el desplazamiento del centro de gravedad político en México. Morena no solo ha consolidado una hegemonía electoral, sino que ha absorbido cuadros provenientes de fuerzas tradicionales, reconfigurando así el mapa de poder.

En este sentido, el actuar de Carrillo Reyes se alinea con un discurso más amplio: el de la “transformación” como proyecto político y moral. La propia declaración —en la que alude al liderazgo femenino que ha llevado a una mujer a la presidencia del país, en clara referencia a Claudia Sheinbaum— revela una lectura estratégica del momento histórico. No se trata únicamente de sumarse a un partido dominante, sino de insertarse en una narrativa que privilegia la inclusión, el humanismo político y la reivindicación de nuevas figuras de liderazgo.

Pero más allá del discurso, el análisis debe centrarse en las condiciones estructurales que hacen viable su eventual candidatura en 2027. En primer lugar, su trayectoria previa le otorga un capital político relevante. Haber sido diputada local, haber presidido la mesa directiva del Congreso estatal y haber competido por cargos de elección popular le confiere experiencia y reconocimiento. Aunque sus intentos anteriores no se tradujeron en victorias electorales definitivas, sí consolidaron una base de conocimiento territorial y una red de contactos que, en política local, suelen ser determinantes.

En segundo lugar, su retiro temporal de la vida pública podría interpretarse no como una debilidad, sino como una oportunidad de reinvención. En un contexto donde la clase política enfrenta altos niveles de desgaste y desconfianza, la figura de alguien que “se alejó” para dedicarse a la vida privada puede resultar atractiva. Las declaraciones sobre la función de mamá, empresaria y ciudadana que regresa con una visión renovada conecta con un electorado que valora la autenticidad y la experiencia fuera de la política tradicional.

No obstante, este regreso también implica riesgos. La política, especialmente en panoramas locales, no tolera vacíos prolongados sin consecuencias. Durante su ausencia, otros actores han ocupado espacios, construido liderazgos y tejido alianzas. Por ello, la pregunta es si Carrillo Reyes podrá reactivar su estructura política con la suficiente rapidez y eficacia para competir en un escenario que, aunque favorable para Morena, no está exento de disputas internas. Las muestras de respaldo por parte de la ciudadanía están siendo muy notorias.

Pero en efecto, uno de los principales retos no provendrá de la oposición tradicional, sino del propio partido al que se ha incorporado. Morena, como fuerza dominante, enfrenta tensiones internas derivadas de la competencia por candidaturas. La ausencia de mecanismos claros y transparentes para la selección de candidatos ha generado conflictos en diversos estados, y Tamaulipas no es la excepción. En este contexto, la fortaleza de Carrillo Reyes dependerá no solo de su aceptación ciudadana, sino de su capacidad para navegar las complejas dinámicas internas del partido.

A ello se suma un elemento adicional: el factor de género. Si bien el discurso político actual favorece la participación de las mujeres, la realidad muestra que los espacios de poder aún están atravesados por resistencias estructurales. La posibilidad de que Altamira sea gobernada por una mujer en 2027 no depende únicamente del contexto nacional, sino de la correlación de fuerzas locales y de la disposición de las élites políticas a respaldar un liderazgo femenino.

En términos sociopolíticos, su figura encarna una síntesis interesante entre tradición y cambio. Por un lado, proviene de una cultura política asociada al PRI, caracterizada por estructuras verticales y prácticas clientelares. Por otro lado, se presenta ahora como parte de un movimiento que, al menos en su discurso, promueve la participación ciudadana y la transformación institucional. Esta dualidad puede ser una ventaja —al combinar experiencia con renovación— o una debilidad, si es percibida como oportunismo político.

El elemento ambiental que ha introducido en su reaparición tampoco es menor. En una región donde la actividad industrial y portuaria genera tensiones ecológicas, posicionarse como promotora de acciones sustentables puede ampliar su base de apoyo, especialmente entre sectores jóvenes y urbanos. Este enfoque, sin embargo, deberá traducirse en propuestas concretas si aspira a consolidarse como un eje central de su plataforma política.

Desde una perspectiva más amplia, el caso de Carrillo Reyes refleja una tendencia nacional: la reconfiguración de las trayectorias políticas en función de nuevas oportunidades partidistas. La migración de cuadros del PRI a Morena no solo responde a cálculos electorales, sino a la necesidad de adaptarse a un entorno donde las lealtades tradicionales han perdido peso. En este sentido, su decisión no es excepcional, pero sí significativa en el contexto local.

La recepción positiva que ha tenido entre diversos sectores de la ciudadanía sugiere que existe un espacio político disponible para su proyecto. Sin embargo, la percepción pública es volátil y puede cambiar rápidamente en función de los acontecimientos. La consolidación de su candidatura dependerá de su capacidad para mantener una presencia constante, articular un discurso coherente y, sobre todo, construir alianzas estratégicas.

En última instancia, la pregunta no es si Griselda Carrillo Reyes tiene posibilidades de competir en 2027, sino si podrá transformar esas posibilidades en una candidatura efectiva y, eventualmente, en una victoria electoral. El camino está abierto, pero no exento de obstáculos. La política, como bien lo demuestra su propia trayectoria, es un terreno donde la experiencia y la oportunidad deben coincidir en el momento preciso.

Altamira se perfila así como un escenario donde se pondrán a prueba no solo las aspiraciones individuales, sino las dinámicas de un sistema político en transformación. En ese tablero, Carrillo Reyes ha movido ya sus primeras piezas. El desenlace, como siempre en política, dependerá de múltiples factores: la coyuntura, las alianzas, la narrativa y, en última instancia, la voluntad de los ciudadanos.

Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Pasante de la Licenciatura en Derecho, Periodista investigador independiente y catedrático.