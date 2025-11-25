Inicia la fase final para elegir al nuevo fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que el gobernador Américo Villarreal envió al Congreso de Tamaulipas la terna de aspirantes al cargo, contemplando hombres y mujeres con los mejores perfiles.

Son Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govea Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavides, quienes están siendo considerados por el mandatario tamaulipeco como los aspirantes que cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales, considerado además su trayectoria profesional con comprobada eficiencia en el servicio público.

Además de que estos tres aspirantes tuvieron que pasar un filtro donde se les reviso actas de nacimiento, títulos profesionales, certificados de no antecedentes penales, constancias de no inhabilitación y trayectoria laboral.

Como siguiente paso, los tres aspirantes deberán presentarse este miércoles a una reunión con la Comisión de Justicia del Congreso, por lo que Marisol Ivette Borja deberá comparecer a las 10 de la mañana, mientras que Jesús Gilberto Alarcón deberá hacerlo a las 10:40, en tanto que Jesús Eduardo Govea hará lo propio a las 11:20.

El siguiente paso, tras la celebración de estas entrevistas, será la votación en el Pleno para definir al próximo Fiscal, que ocupará el cargo durante los próximos siete años.

En tanto, todo se encuentra listo para el Maratón de Matamoros 2025, que se llevara a cabo el próximo fin de semana, mientras que el año pasado durante el mismo evento deportivo, celebrado en Ciudad Victoria, fueron 870 los corredores registrados, en Matamoros, esa cifra se superó con creces al lograr unas inscripciones de 1,700 deportistas, acaparando miradas a nivel nacional del atletismo.

Previamente el gobierno de Alberto Granados ha trabajado en coordinación con el Gobierno del Estado en la organización, logística, cultura, seguridad y hospitalidad del evento, que está siendo todo un fenómeno deportivo ante el gran número de participantes registrados, que se reflejaran en la derrama económica para los diferentes sectores involucrados.

Claro los más contentos con el éxito que está resultando este evento deportivo son los comerciantes y sobre todo el sector hotelero, que está registrando una buena demanda de hospedaje, lo que vendrá a significar una buena derrama económica para la región.

Al grado que ya hay voces que piden que el alcalde Alberto Granados le apueste por la organización de más eventos deportivos de este tipo, ante los buenos números que está arrojando, además de ser una herramienta de promoción y desarrollo económico, y que con el apoyo del gobierno del doctor Américo Villarreal a través de la Secretaria Estatal de Turismo se ha logrado potenciar la proyección del maratón, atrayendo a corredores de todo el país.