* Diputado Gerardo Peña propone que autos con placas foráneas y transporte foráneo paguen pagarían cinco y diez pesos para generar aprovechamientos en beneficio de infraestructura municipal.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Gerardo Peña Flores se pronunció en contra de más impuestos a las y los tamaulipecos en todas sus modalidades, pero sin embargo señaló urgente e importante que haya mecanismos innovadores, que le generen ingresos a los municipios, por eso en otras iniciativas se han propuesto esquemas innovadores que le puedan generar recursos a los municipios.

El Diputado panista reconoce que los municipios hoy en día carecen de recursos por diversas razones; entre una de ellas la política pública centralista, a diferencia del federalismo, por lo que hoy en día prácticamente son agencias de contratación de personas. — «Porque a diferencia de antes dónde se contaba con recursos para poder hacer, hoy prácticamente lo único que se tiene es para cubrir la nómina, y en ocasiones los recursos no alcanzan para llegar a diciembre».

En el Punto de Acuerdo se busca modificar el Código Municipal y la Ley de Tránsito para que todos los vehículos foráneos y unidades comerciales paguen por eso uso de la infraestructura urbana, que entendiendo las unidades foráneas no han costeado su construcción y el mantenimiento, dígase vialidades, alumbrado o limpieza.

«La propuesta es que los autos foráneos que ingresen a los municipios tamaulipecos según corresponda paguen cinco pesos, y las unidades comerciales diez pesos»

Entendiendo que en su mayoría las unidades comerciales salen el mismo día del estado y los autos foráneos en caso de ser de alguien local, hagan el cambio de placas foráneas a Tamaulipecas, y así se genera un ingreso para el estado.

Claro está que esos ingresos deberán ser etiquetados exclusivamente para infraestructura y el mantenimiento de la misma.

Lo anterior toda vez que de no dotarle de más ingresos a los municipios, no habrá manera a como vamos, en cuestión de años de atender el crecimiento, ni siquiera mantener lo que hay. «No podemos cerrar los ojos y ver qué no hay pavimentación, no hay bacheo, y no se podrá mantener lo que hoy se tiene».

Dejó en claro que esos esquemas innovadores no le costarían a los Tamaulipecos un solo peso, entendiendo que ese esquema sea solo para vehículos foráneos.