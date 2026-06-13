En mayo fueron aseguradas 24 armas largas y siete armas cortas en distintas acciones operativas realizadas en el estado.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 13 de 2026– La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó la séptima entrega de estímulos económicos a elementos de la Guardia Estatal, en reconocimiento a los resultados obtenidos durante el mes de mayo en materia de aseguramiento de armas.

La entrega simbólica se realizó en la exolanada del Complejo de Seguridad, encabezada por el secretario Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien estuvo acompañado del subsecretario de Operación de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado; el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez; el coordinador general de Administración, Ángel de León Yllades; así como directores de área y mandos operativos.

Los estímulos económicos van desde los tres mil pesos por arma corta, cinco mil pesos por arma larga y explosivos, así como siete mil pesos en ametralladoras y fusiles Barrett.

Durante su intervención, Lorenzo Ruiz Vázquez destacó que los resultados obtenidos por la corporación reflejan no solo cifras, sino el impacto directo en la seguridad de la población.

“Estos resultados trascienden las cifras y los indicadores estadísticos, ya que cada arma retirada de las calles representa una posibilidad menos de violencia y una oportunidad más para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias tamaulipecas”, expresó.

Durante mayo fueron aseguradas 24 armas largas y siete armas cortas en distintas acciones operativas realizadas en el estado.

Reconoció el valor y compromiso de los elementos estatales, al señalar que detrás de cada aseguramiento existe disciplina, profesionalismo y vocación de servicio.

En representación de los elementos reconocidos, el Policía “A” Marcos Noriega dirigió un mensaje de agradecimiento, en el que resaltó el valor institucional del incentivo otorgado.

“Este estímulo económico representa el respaldo institucional a la labor que desempeñamos día y noche, muchas veces lejos de nuestros hogares. Saber que nuestro esfuerzo es valorado fortalece nuestra motivación y afirma nuestro compromiso con Tamaulipas”