La presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong, acuerda entregar el manejo de las arcas municipales y la secretaría del Ayuntamiento

Regidores que piden guardar el anonimato, reciben llamadas desde Toluca, en la que les dicen que voten a favor de los cambios

Con el respaldo de Horacio Duarte, la alcaldesa de Tacámac, Rosa Yolanda Wong Romero, pactó ceder al PRI y al PAN, el manejo de las arcas municipales y la secretaría del Ayuntamiento para evitar ser destituida del cargo.

Morenistas del Municipio afirmaron que esta perversa alianza con la oposición, rompe con los postulados y principios de la Cuarta Transformación, por lo que hicieron un llamado a la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, para poner orden.

Para la operación política, Duarte Olivares designó al cuestionado ex priista Carlos Galindo Bertaud, quién tiene acusaciones de fraude en su paso como servidor público en Teotihuacán.

El sábado 22, para realizar sus cambios, Rosa Wong “nombró” para efectos de dirigir el cabildo a Carlos Orozco, 9vo regidor priista y ex compañero suyo en el tricolor.

Para la Secretaría del Ayuntamiento propuso a Manuel Díaz, allegado a la priístas Rocío Díaz Montoya, exalcaldesa de Tecámac y hechura política de Aarón Urbina, ex cacique del municipio.

Manuel Díaz, en su paso como Director de Desarrollo Económico, obstaculizó la entrega de 7 mil licencias de funcionamiento, “hasta que llegara un gestor” motivo por lo que ya fue destituido del cargo.

Para Tesorero, Wong apoya a Rodrigo Paredes Luna (miembro activo del PAN y ex candidato a regidor en la pasada elección), quien mantiene un litigio contra del Ayuntamiento de Tecámac por despido injustificado, en la cual exige siete millones de pesos, y en caso de ser ungido, el mismo se pagaría.

Regidores que piden guardar el anonimato, denuncian, que reciben llamadas desde Toluca, en la que les dicen que voten a favor de los cambios, “para no enemistarse con el Secretario de Gobierno y la Gobernadora”.